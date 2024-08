Tensione tra Mancini e De Rossi dopo Cagliari-Roma: la smentita del difensore e il retroscena

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Tensione altissima in casa Roma dopo la notizia della discussione tra Daniele De Rossi e Bryan Cristante. I due sarebbero stati protagonisti di un’accesa discussione, culminata con uno scambio di parole pesanti: la vicenda è stata ridimensionata dalla Roma, affermando che si è trattato solo di una "discussione tra allenatore e giocatore”.

Poche ore dopo è stata riportata dal quotidiano La Repubblica un'accesa discussione tra Gianluca Mancini e DDR al termine di Cagliari-Roma riguardo alcune scelte di formazione. Questa la smentita del difensore giallorosso tramite le proprie storie Instagram: "Mi dispiace molto leggere la ricostruzione di oggi. Non ho mai messo in discussione le scelte degli allenatori e non intendo farlo".

Mancini smentisce la discussione con De Rossi dopo Cagliari-Roma

Secondo quanto era stato riportato, dopo la prima uscita in campionato a Cagliati ci sarebbe stato un diverbio iniziato sul campo e concluso negli spogliatoi: il vice capitano giallorosso avrebbe, infatti, contestato la scelta di schierare Zalewski e non Dybala, nonostante le voci di mercato che vedevano Paulo molto vicino all'Al-Qadsiah.

Il difensore giallorosso ha chiuso così la sua smentita: "La Roma è una cosa seria e noi la trattiamo con rispetto e siete pregati di fare lo stesso, senza inventare episodi mai accaduti, solo per mettere confusione intorno alla Roma. Siamo dispiaciuti per questo avvio di stagione, ma siamo uniti e concentrati per la partita di Torino".

Queste parole dovrebbero stemperare un po' il clima teso che si respira nella Capitale a pochi giorni dall'importante sfida in casa della Juventus.