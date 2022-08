ten Hag travolto dall’emozione esagera in diretta: “Scusateci per il linguaggio” L’entusiasmo per la vittoria del suo Manchester United sul Liverpool ha giocato un brutto scherzo al manager ten Hag, protagonista di una “gaffe” in TV.

A cura di Marco Beltrami

È cambiato tutto al Manchester United. Dopo le prime due giornate da incubo ten Hag era già finito sulla graticola, con zero punti e il fondo della classifica. Difficile fare peggio insomma, con l'occasione del riscatto che si è presentata alla terza partita, il big match contro il Liverpool. I Red Devils hanno sfruttato la chance e messo al tappeto la formazione di Klopp regalandosi così la prima gioia stagionale. E il manager olandese si è preso una bella rivincita, trasformando le critiche in applausi.

Entusiasmo alle stelle dunque per il manager ex Ajax protagonista anche di scelte pesanti, come l'esclusione dall'undici iniziale di Cristiano Ronaldo e Harry Maguire, due dei calciatori più chiacchierati in avvio di stagione. Proprio su questo l'olandese è stato stuzzicato nel post-partita ai microfoni di Sky Sports a bordo campo, circondato dal presentatore e da volti notissimi del calcio inglese, come Gary Neville, Roy Keane e Jamie Carragher che prima del via era stato snobbato da CR7. Ten Hag ha minimizzato la scelta e usato parole di circostanza: "Ho una squadra e dobbiamo usare la squadra. Giochiamo dalle 50 alle 60 partite. Di partita in partita vedremo quale squadra dovremo scegliere. Non devo menzionare Harry Maguire e Ronaldo, giocatori fantastici avranno un ruolo nel breve futuro”.

Difficile però restare freddi di fronte ad una gioia così grande dal sapore della rivincita. Per questo ten Hag si è lasciato andare quando si è ritrovato a parlare della prestazione del suo Manchester United. L'emozione gli ha giocato un brutto scherzo, e la sua proverbiale sobrietà è crollata come confermato dall'utilizzo di un termine colorito: "Possiamo parlare di tattica, ma è tutta questione di atteggiamento. Possiamo vedere quell'atteggiamento in campo. C'era comunicazione, spirito combattivo e soprattutto lavoro di squadra e puoi vedere cosa possono ottenere, perché possono giocare un calcio fottutamente buono".

Di fronte a quella parola, il padrone di casa di Sky Sports visibilmente imbarazzato ha fatto un passo indietro. Sottolineando la sobrietà dell'emittente inglese, il presentatore David Jones ha chiesto scusa per il linguaggio del manager, eccessivo. La reazione degli altri presenti è stata improntata all'ironia, e Neville scatenato ci ha scherzato su, sottolineando che in nessun altro modo si poteva sottolineare l'ottima prestazione della sua ex squadra dopo partite a dir poco disastrose. Non è la prima volta che si verificano quelli che sono considerati dei veri e propri scivoloni oltremanica: un episodio simile vide protagonista Zola, anche lui costretto a fare dietrofront pubblicamente.