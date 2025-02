video suggerito

Tempesta di pioggia e fango sul bus della squadra, giocatori costretti a spingerlo: “Una maledizione” Incredibile Odissea dello Sporting Cristal, club di Prima Divisione peruviana, che ha dovuto affrontare una trasferta infernale. Prima non ha potuto prendere l’aereo per le condizioni avverse del tempo, poi nel viaggio di ritorno una tempesta ha investito il pullman costringendo i giocatori a scendere e a spingere il mezzo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

Incredibile Odissea da parte dello Sporting Cristal, squadra di prima divisione del campionato peruviano, che hanno vinto il match fuori casa in un viaggio che si è trasformato in una incredibile sequenza di eventi avversi. Prima il maltempo che ha impedito di utilizzare l'aereo, poi la tempesta che si è abbattuta sul pullman nel ritorno. Con i giocatori costretti a scendere e spingere nel fango: "E' la maledizione di Huancayo".

I giocatori dello Sporting Cristal, formazione del massimo campionato del Perù, hanno vissuto un'esperienza ai limiti dell'assurdo, dopo la vittoria per 1-0 ottenuta contro lo Sport Huancayo nel terzo appuntamento del campionato di Prima Divisione, quando si sono ritrovati in mezzo ad una tempesta di pioggia e fango, costretti a spingere l'autobus che li trasportava a causa di un improvviso problema tecnico al mezzo.

La disavventura è divenuta ben presto virale nel momento in cui il video di quanto accaduto è finito in rete, attirando migliaia di curiosi per le scene ritratte, quasi surreali. Le immagini mostrano i calciatori del Cristal, club della capitale Lima, raggruppati giù dal pullman e intenti a usare braccia e gambe per cercare di spostare il mezzo rimasto bloccato in mezzo alla strada. Gli sforzi dei giocatori nel cuore della notte e con condizioni meteorologiche avverse però sono rimasti vani, poiché non sono riusciti malgrado tutto a risolvere il problema: "I giocatori dello Sporting Cristal spingono il loro autobus dopo aver vinto la partita" si sente dire nel video. "Forza, forza, Spartani! Abbiamo finito! Niente, niente… non si muove. Non esiste alcun modo di proseguire. La maledizione di Sport Huancayo", si sente nella registrazione: "È estenuante".

Ma quanto accaduto e immortalato nel video sul web non è stato l'unico inconveniente nel viaggio dello Sporting Cristal poiché ha dovuto raggiungere la cittadina di Huancayo, situata nell'ovest del Perù in una zona di valli e circondata da fiumi, solamente in autobus perché l'aeroporto di Jauja era chiuso per le condizioni meteorologiche avverse. In risposta all'insolito incidente in cui i giocatori della squadra peruviana sono scesi dall'autobus per prestare soccorso nel mezzo della tempesta, il club Sporting Cristal ha poi rilasciato una dichiarazione per chiarire rassicurare i propri tifosi: "Alla luce delle numerose manifestazioni di preoccupazione e dei messaggi di sostegno, il Club Sporting Cristal informa la famiglia Celeste e il pubblico in generale che, dopo la partita corrispondente alla giornata 03 della Liga 1 Apertura contro lo Sport Huancayo in qualità di ospite, la nostra delegazione è arrivata sana e salva".

Il problema alla fine è stato risolto con la squadra che ha potuto proseguire indenne il proprio cammino verso il rientro: "Vogliamo ringraziare la collaborazione dei residenti, delle autorità e dei tifosi azzurri della zona, nonché la rapidità di intervento dell'area operativa e di sicurezza del club per aver superato i disagi causati dalla frana che li ha colpiti nei pressi di Canta, consentendo alla delegazione di proseguire il suo viaggio verso Lima senza ulteriori problemi" ha proseguito il comunicato. "Ancora una volta, apprezziamo le espressioni di affetto e preoccupazione dei nostri tifosi e ribadiamo il nostro impegno per la sicurezza e il benessere dei nostri giocatori, dello staff tecnico e dello staff"