Tchaouna segna ed esulta come Chill Guy in Ajax-Lazio: cosa significa questa posa Esultanza in stile Chill Guy per Tchaouna in occasione del gol della Lazio all'Ajax. Una celebrazione già usata da altri giocatori.

A cura di Marco Beltrami

Sguardo rilassato verso l'alto, posa dritta rilassata e mani con le dita nei pantaloncini come se ci fossero delle tasche tipo jeans. Così Tchaouna ha esultato dopo il gol che ha permesso alla Lazio di sbloccare il risultato contro l'Ajax in Europa League. Ma cosa vuol dire questa celebrazione che non rappresenta una novità assoluta nel mondo del pallone, ed è stata già sfoderata da altri giocatori?

Tchaouna segna in Ajax-Lazio ed esulta come Chill Guy

Si è trattato di un'esultanza in stile Chill Guy, ovvero con un riferimento evidente al cane dalle sembianze umane diventato uno dei meme più utilizzati sui social. Si tratta di un'immagine che ritrae l'animale molto rilassato, da qui il nome, con un look casual (felpa comoda e jeans) e le mani nelle tasche anteriori dei pantaloni. Insomma una rappresentazione evidente di uno stato di tranquillità e calma assoluta.

Come nasce l'esultanza Chill Guy e cosa significa

Questo meme è esploso già alla fine del 2023 grazie all'illustrazione pubblicata sui social dall'utente PhillipBankss. Un modo di rappresentare qualcuno a cui non importa nulla, ma pensa solo a stare rilassato. Condivisione dopo condivisione questa immagine del cane è diventato la risposta per tutti coloro i quali di fronte ad un problema, ad una difficoltà, o ad una situazione di stress si rifanno ad un atteggiamento da chill guy.

Ecco allora l'invito alla calma anche nel calcio con Tchaouna che ha sfoderato una celebrazione "chill". Prima di lui ci sono stati altri colleghi, in altri campionati. È stato per esempio il caso di Huijsen, l'ex Juventus, che dopo un gol col Bournemouth si è "trasformato" sotto la curva nel Chill guy. Stesso tipo di festeggiamenti anche per le Giovanili dell'Ajax, e diversi calciatori più o meno celebri in giro per l'Europa. E chissà che presto non arrivi anche in Serie A.