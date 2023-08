Szczesny va controcorrente e snobba l’Arabia: “Ho già guadagnato un sacco di soldi in vita mia” Wojciech Szczesny ha snobbato completamente l’Arabia Saudita e i suoi faraonici ingaggi milionari in questo mercato. Il portiere della Juventus va controcorrente rispetto ai colleghi: “Ho già guadagnato un sacco di soldi in vita mia, c’è altro nella vita”.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus è ripartita da Wojciech Szczesny in porta. Nonostante le frasi non proprio dolci a distanza con Allegri nel post Siviglia-Juventus di Europa League, l'estremo difensore polacco è rimasto in bianconero con Perin in agguato per soffiargli il posto da numero 1. L'ex Arsenal e Roma ha compiuto 33 anni lo scorso aprile e in questo momento sa benissimo di essere vicino al ritiro. Già, perché a differenza dei suoi colleghi, uno su tutti Gigi Buffon, non ha alcuna intenzione di continuare a giocare fino a 40 anni. I suoi obiettivi sono altri e vanno ben oltre il calcio e il denaro che definisce come non prioritario nella vita di ognuno di noi.

Nel corso di in un’intervista rilasciata all’emittente polacca TVP Sport Szczesny ha parlato delle decisioni di numerosi suoi colleghi di trasferirsi in Arabia Saudita durante questa sessione di mercato: “So che alcuni giocatori sono andati lì e non ne sono sorpreso – ha spiegato il portiere della Juventus – Capisco che qualcuno possa prendere una decisione del genere per guadagnare di più, però credo che valga la pensa avere priorità diverse dalla ricerca di denaro”. A questo punto va controcorrente e snobba completamente le proposte folli dell'Arabia.

Szczesny insieme a Paerin durante una delle notti di Europa League della Juventus.

“Ho già guadagnato un sacco di soldi nella mia vita – ha proseguito l'estremo difensore bianconero arrivato al suo sesto anno alla Juventus dopo l'arrivo nel 2017 dalla Roma – Preferisco le sfide divertenti e difendere la porta della Juventus che è la sfida più bella che possa avere”. Szczesny non ha infatti alcun dubbio sul futuro nonostante i rumors di mercato che lo vedrebbero lontano da Torino e in bilico fino alla chiusura del 31 agosto: "Finché la Juventus mi vorrà, rimarrò qui”. Il portiere ha dunque dichiarato senza peli sulla lingua di non essere assolutamente interessato ad accettare a ogni condizione i soldi dall'Arabia che in questa sessione di mercato hanno completamente sconvolto l'Europa. Nella sua testa c'è solo la Juventus: "Per la prima volta nella mia carriera, ci sarà un po' più di riposo".

Una Juventus senza coppe e con il solo campionato e la Coppa Italia a giocare, è una situazione che il portiere di certo non si aspettava in questa stagione: "C'è frustrazione per il fatto che non abbiamo avuto successo ultimamente, ma c'è anche la motivazione per tornare a lottare per il titolo e per tornare a giocare le coppe europee". Sul suo ritiro poi non ha alcun dubbio: "Non mi sento pronto per giocare fino ai 40 anni. Come Buffon? No no – spiega – Ho sempre pensato di concludere la mia carriera mentre ero ancora al top. Non vorrei continuare la mia carriera solo perché non ho idea di cosa fare della vita. So che il ritiro è vicino, ma non ne sono triste". Insomma, uno che di certo ha sempre dimostrato di avere le idee chiare nel bene e nel male.