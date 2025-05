video suggerito

Szczesny filmato col tattico dell’Inter nel tunnel dopo la partita: gli fa strani movimenti Nel dopo partita di Barcellona-Inter, semifinale d’andata di Champions League finita 3-3, le telecamere hanno colto Wojciech Szczesny parlare lungamente nel tunnel con Mario Cecchi, il tattico nerazzurro: movimenti ripetuti del polacco di fronte al collaboratore di Inzaghi. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Wojciech Szczesny se l'è guadagnato sul campo il diritto di difendere i pali del Barcellona in questo finale di stagione, dopo aver avuto un rendimento strepitoso nel corso dell'annata che lo ha visto sostituire il lungodegente ter Stegen, che si era rotto il tendine rotuleo nel settembre scorso. Il 35enne portiere polacco si era ritirato dopo l'addio alla Juventus e invece qualche mese dopo lo troviamo in corsa addirittura per quattro titoli: Supercoppa nazionale e Copa del Rey già se l'è portate a casa, in campionato il Barcellona è primo con 4 punti sul Real Madrid a 5 giornate dalla fine e poi c'è la Champions League. Mercoledì sera la semifinale d'andata con l'Inter è finita 3-3, un pareggio spettacolare che lascia tutto aperto in vista del ritorno al Meazza.

Il dialogo tra Szczesny e il tattico dell'Inter: movimenti ripetuti del portiere del Barcellona

Szczesny è stato sostanzialmente incolpevole nei tre gol nerazzurri: la prodezza di tacco di Thuram, la sforbiciata di Dumfries da due passi e ancora la rete dell'olandese di testa su calcio d'angolo. È proprio quest'ultimo episodio che molto probabilmente è stato oggetto del lungo dialogo tra il polacco e Mario Cecchi, il tattico fedele scudiero di Inzaghi già alla Lazio: dopo la fine del match le telecamere hanno inquadrato i due a colloquio nel tunnel che porta agli spogliatoi. Si vede Szczesny fare dei strani movimenti di fronte a Cecchi, ripetuti più volte. Probabilmente l'ex bianconero si riferiva alla sua uscita solo abbozzata sul calcio d'angolo di Calhanoglu e alla deviazione sul colpo di testa di Dumfries che ne ha reso la traiettoria imprendibile scavalcandolo.

Ter Stegen è pronto, ma Szczesny è intoccabile: giocherà sempre lui

Niente di irreparabile per il Barcellona, che ha le sue chance intatte di prendersi la finale di Monaco nel match di ritorno con l'Inter a San Siro. Titolarissimo tra i pali sarà ancora Szczesny, così come anche nell'eventuale atto conclusivo della Champions, nonostante ter Stegen sia pronto al rientro, come dimostra la panchina nella finale di Copa del Rey di qualche giorno fa. Al riguardo è stato chiaro Hansi Flick prima del match di ieri: "Szczesny giocherà ancora in Champions, per ter Stegen valuteremo magari in qualche partita della Liga". Il tedesco resterà dunque fuori dalla lista UEFA (nell'andata con l'Inter non era infatti neanche in panchina).