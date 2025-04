Il messaggio del Barcellona su Szczesny che suona come una beffa amarissima per la Juventus

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La faccia soddisfatta di chi sa di aver sfruttato al meglio la sua "seconda vita" da portiere dopo l'annuncio di dire addio al calcio giocato quasi un anno fa. È il ritratto perfetto di Wojciech Szczęsny che nella folle notte di ieri è riuscito a vincere un altro trofeo con il Barcellona battendo il Real Madrid in Coppa del Re dopo più di 120 minuti di gioco. Una sorta di rinascita per l'estremo difensore polacco come dopo diversi Scudetti e anni trascorsi alla Juventus, ha lasciato il club bianconero un po' a sorpresa annunciando poi il suo addio al calcio giocato.

Il destino ha poi voluto che il Barcellona, alla ricerca disperata di un portiere dopo l'infortunio al tendine rotuleo del ginocchio destro di Ter Stegen, si sia fiondato proprio su Szczesny nonostante il suo addio al calcio con tanto di saluto allo Stadium. Ieri l'ennesimo trionfo dopo quello in Supercopppa che conferma quanto l'estremo difensore polacco possa essere ancora del tutto affidabile. Anche per questo il Barcellona sui social ha pubblicato un posto per omaggiarlo che però a guardarlo sembra quasi una beffa per la Juve: "Il piano di Szczęsny dopo il ritiro: 2 titoli in 6 mesi".

Già, perché è questo il bottino del portiere che potrebbe virtualmente puntare al poker di trofei, senza dimenticare il Mondiale per Club, considerando che il Barcellona è in semifinale di Champions League e in vantaggio di 4 punti in classifica sul Real Madrid restando saldamente in testa alla classifica in Liga. Si prospetta una stagione esaltante per lui che aveva lasciato la Juventus facendo intendere di essere stato quasi invitato a rescindere il suo contratto specie per via di un bisogno economico dei bianconeri di fare cassa.

Szczesny in azione contro il Real Madrid in Coppa del Re.

Il contratto di Szczesny col Barcellona

Il motivo del ritiro era invece riconducibile alla mancanza di proposte serie e allettanti, come quella del Barcellona arrivata poco dopo. I catalani hanno proposto al calciatore un contratto annuale fino al 30 giugno 2025. Da capire ora col rientro di Ter Stegen cosa vorrà farne il Barcellona di Szczesny che potrebbe chiaramente essere il candidato ideale anche come secondo portiere d'esperienza o come addirittura antagonista dello stesso Ter Stegen per giocarsi le sue chance da titolare anche nella prossima stagione. Per ora ha già ottenuto la sua grande soddisfazione.