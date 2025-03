Szczesny: “Al Barcellona ci si diverte giocando, alla Juve contano solo i risultati”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Wojciech Szczesny innamorato del Barcellona. Il portiere polacco si era ritirato dopo la rottura con la Juventus, ma è tornato ad indossare di nuovo i guantoni e ora il guardiano della porta del Barça che punta a vincere tutto. Il livello dell'estremo difensore classe 1990 è entusiasta della sua nuova avventura e lo racconta in poche parole: "Un calcio bellissimo, ecco quello che mi entusiasma del Barcellona. Alla Juventus ci si concentra principalmente sul raggiungimento dei risultati, mentre al Barça c'è una gioia contagiosa per il gioco".

Parola piuttosto significative da parte di chi veniva ritenuto uno dei senatori dello spogliatoio della Vecchia Signora fino a pochi mesi fa: il portiere polacco ha tratteggiato questo confine che mette in contrapposizione abbastanza nettamente il mondo blaugrana e quello bianconero.

Szczesny elogia la filosofia del Barcellona: "Qui ci si diverte giocando, alla Juve contano solo i risultati"

Nel corso di un'intervista a Eleven Sports, il portiere del Barcellona ha spiegato: "E non mi sorprende che milioni di tifosi condividano appieno questo approccio. Ciò che più di ogni cosa mi rende felice a Barcellona è l’emozione associata al bel calcio: una sensazione completamente diversa da quella a cui ero abituato".

Szczesny è sempre stato un calciatore senza troppi peli sulla lingua e con un modo di comunicare chiaro, netto, senza fronzoli ma mai oltre le righe.

Fino a qualche mese fa era un calciatore che aveva appeso gli scarpini al chiodo e guardava al futuro in un altro modo ma ora è il titolare del Barcellona e potrebbe vincere tutto a fine stagione, visto che i catalani sono in lotta per vincere Liga, Champions League e Copa del Rey.

Szczesny: ‘Grato di essere al Barcellona, devo decidere del futuro'

Il portiere polacco di 34 anni non ha ancora sciolto le proprie riserve su un possibile rinnovo di contratto, che scade a giugno, con il club blaugrana: "Probabilmente è presto per prendere una decisione . Ora la cosa più importante è concentrare le energie fisiche e mentali sulle prossime partite. Dobbiamo giocare al meglio".