Oggi, martedì 29 giugno 2021 alle ore 21.00 si gioca Svezia-Ucraina, ottavo di finale di Euro 2020, allo Stadio di Glasgow Hampden Park. Come previsto dal tabellone, la vincente del match gioca i quarti di finale contro la qualificata di Inghilterra-Germania. Svezia-Ucraina vede di fronte gli scandinavi che nel proprio Girone, gruppo E, si è imposta come prima in classifica e 7 punti in 3 gare, davanti a Spagna, Slovacchia e Polonia. L'Ucraina di Shevchenko, invece, nel Gruppo C è arrivata terza ed è stata ripescata per gli ottavi di finale. La partita verrà trasmessa in diretta TV e in streaming sia in abbonamento e a pagamento sui canali Sky, sia in chiaro e senza costi aggiuntivi dalla Rai. Ecco tutte le informazioni della gara, dall'orario alle formazioni, allo stadio e ai possibili accoppiamenti nei quarti.

Partita: Svezia-Ucraina

Svezia-Ucraina Giorno: martedì 29 giugno 2021

martedì 29 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Dove si gioca: Hampden Park (Glasgow)

Hampden Park (Glasgow) Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Rai (Rai 1)

Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Rai (Rai 1) Diretta streaming: Sky Go, NOW, RaiPlay

Sky Go, NOW, RaiPlay Competizione: Euro 2020, ottavi di finale

Europei 2021, dove vedere Svezia-Ucraina in TV su Rai 1 in chiaro e su Sky

Svezia-Ucraina si gioca martedì 29 giugno alle 21 allo stadio di Glasgow Hampden Park e sarà trasmessa in diretta sia sui canali Rai sia sul satellite di Sky. Nel primo caso in TV si potrà seguire il match in diretta, in chiaro per tutti senza alcun costo aggiuntivo al canale Rai 1. In alternativa, sempre in TV per gli abbonati Sky ci sono i canali satellitari dedicati a Euro 2020, a pagamento: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite),Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport HD (numero 251 del satellite).

Svezia-Ucraina, dove vederla in streaming

Svezia-Ucraina è una partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2020 che si potrà vedere martedì 29 giugno dalle 21.00 anche su internet con il servizio in streaming. Per chi non volesse pagare alcun costo aggiuntivo, è possibile collegarsi alla piattaforma RaiPlay, mentre per gli abbonati Sky c'è l'applicazione SkyGo a disposizione per pc o devices mobili. Oppure il servizio on demand di Now Tv dove è possibile acquistare il singolo evento.

Le probabili formazioni di Svezia-Ucraina agli Europei

Per la Svezia si riparte dal solito 4-4-2 in linea e ben equilibrato in ogni settore del campo con le garanzie di Lustig e Augustinsson che agiranno sugli esterni bassi di difesa. A Ekdal e Olsson è affidato il filtro in mezzo al campo mentre la coppia Isak-Quaison agirà in avanti supportati da Forsberg esterno alto sinistro. L'Ucraina non farà molti cambi con Schevchenko pronto a confermare il 4-3-3. Ci saranno Malinovskyi e Zinchenko a centrocampo e Yarmolenko, Yaremchuk e Shaparenko a formare il trio d'attacco

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Danielson, Lindelof, Augustinsson; Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison.

Ucraina (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko.

Dove si gioca la partita

Hampden Park (Glasgow) è lo stadio della nazionale scozzese e ospita da sempre gare internazionali di primissimo livello. E' tra gli 11 stadi scelti dall'Uefa per Euro 2020, può ospitare fino a 52 mila persone mentre all'inizio la capienza era addirittura di 150 mila (ridotta per motivi di sicurezza e normative). In questo Europeo ha già ospitato tre partite del Girone D, Svezia-Ucraina sarà l'ultima gara in programma.

Euro 2020, contro chi gioca ai quarti la vincente di Svezia-Ucraina

Chi si qualifica tra Svezia e Ucraina chi può incontrare nel tabellone? La vincente tra Inghilterra e Germania, ottavo di finale di fuoco nella parte bassa degli accoppiamenti. Di certo un compito non agevole per chi riuscirà a qualificarsi ai quarti tra gli svedesi e gli ucraini che saranno sulla carta sfavoriti.