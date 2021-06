L’Ucraina si salva: da ripescata è agli ottavi degli Europei, Shevchenko ora sfiderà la Svezia

Dopo il ko subito con l’Austria, l’Ucraina è stata a un passo dall’eliminazione degli Europei. La nazionale guidata da Shevchenko, che come vice ha Mauro Tassotti, è riuscita a qualificarsi per gli ottavi di finale come ultima delle ripescate, con appena tre punti. Martedì 29 giugno l’Ucraina se la vedrà con la Svezia.