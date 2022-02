Sven Botman a gennaio voleva “disperatamente firmare” per un club, che non era il Milan Un retroscena delle ultime ore cozza con le notizie sul futuro di Botman vicinissimo al Milan dal prossimo giugno: “Ne ha parlato apertamente”

A cura di Alessio Pediglieri

Mercato chiuso in attesa della sessione di giugno, ma voci e rumors che si rincorrono di giorno in giorno. Dopotutto, sui migliori giocatori e sugli obiettivi sensibili dei top club non passa momento in cui si racconta di tutto e di più. Tra i nomi più caldi anche quello del centrale olandese Sven Botman ad oggi al Lille ma il cui destino è segnato lontano dalla Ligue 1. Tutti dicono Milan, club che sarebbe in pole position davanti alla concorrenza capitana dalle società inglesi come Tottenham e Newcastle. E mentre le ultime spingono verso la conferma di un avvicinamento reale tra il Diavolo e il difensore, echeggiano le dichiarazioni di Amanda Staveley, la finanziera inglese che opera nella società bianconera recentemente approdata in un Fondo saudita.

È stato sicuramente il giocatore più chiacchierato dell'ultimo mercato rossonero: davanti agli infortuni di Kjaer e di Tomori, lo stesso Maldini aveva confermato di valutare l'inserimento di un difensore, così come Pioli aveva sottolineato l'intento di coprirsi in quel ruolo rimasto purtroppo una nota dolente per le assenze forzate. Lo stesso Botman, a fine sessione, in cui è rimasto in Francia più per volere del Lille che per propria decisione, aveva accarezzato il suo futuro in rossonero in un paio di interviste in cui non ha mai nascosto i contatti e l'idea di approcciarsi in Serie A.

Poi, le varie conferme, tra gli operatori di mercato che hanno sostanzialmente parlato di un accordo di massima per giugno già stipulato, in attesa di venire ratificato solamente a tempo debito e all'interno delle sessioni utili per le trattative, con la conferma di un Milan dalle idee chiare, di fronte ai tentativi del Tottenham di Antonio Conte e del Newcastle, fresco club milionario grazie al Fondo saudita che ne ha preso la proprietà.

Invece, a scuotere un po' tutti sono arrivate le parole di Amanda Staveley, la finanziaria britannica che gestisce gli investimenti del Newcastle e che sta operando per costruire un nuovo futuro al club, sempre sull'argine della retrocessione, da cui si è tolto con un filotto di risultati positivi importanti. "Voleva ad ogni costo venire al Newcastle a gennaio", ha dichiarato in esclusiva a The Athletic. "Abbiamo voluto incoraggiare i giocatori evidenziando che siamo un club sicuro pronti a crescere. Non ci siamo mai fermati, abbiamo fatto di tutto, dall'inizio alla fine non abbiamo mai smesso di lavorare. Alcuni di loro volevano disperatamente venire da noi, come Sven, che è ancora lì e ne ha parlato molto apertamente"

Dunque, cosa è successo? A leggere tra le righe delle parole di Amanda Staveley, il problema principale è stato il Lille che si è opposto alla cessione a gennaio del suo giocatore. Botman, con contratto in scadenza a giugno 2025, è a tutti gli effetti un tesserato del club francese che ha declinato qualsiasi offerta di cessione in prestito. Arrivato dalle giovanili dell'Ajax nel luglio del 2020, il centrale difensivo oggi è un titolare olandese e ha una valutazione non inferiore ai 30 milioni di euro. Una cifra che il Newcastle saudita non ha alcun problema a soddisfare, aumentando anche gli emolumenti del giocatore. E che chiuderà l'accordo in estate, con buona pace del Milan. Almeno stando alle intenzioni di Amanda Staveley e di un Newcastle che riproporrà il suo indiscutibile appeal finanziario davanti alle ambizioni sportive rossonere. Nella speranza di ricevere qualche sì.