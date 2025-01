video suggerito

Suzuki salva il Parma, il Torino non sa più vincere in casa: un punto a testa per Vanoli e Pecchia Torino e Parma si dividono la posta in palio e allo stadio Olimpico Grande Torino non vanno oltre lo 0-0. Un punto a testa per Vanoli e Pecchia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Torino e Parma si dividono la posta in palio e allo stadio Olimpico Grande Torino non vanno oltre lo 0-0. I granata ci provano fino alla fine ma devono fermarsi davanti ad una grande prova di Suzuki e alla mancanza di ‘killer instinct' degli attaccanti, mentre i ducali dovevano dare continuità alla vittoria col Monza e il punto che portano via dal capoluogo piemontese è più che positivo.

Partenza forte per le squadre di Paolo Vanoli e Fabio Pecchia. Nei primi 20 minuti al Parma viene annullato un gol a Mihaila, per fuorigioco precedente di Cancellieri, e il Toro crea diverse occasioni ma Suzuki è bravo a respingere il colpo di testa di Adams e il successivo destro al volo sempre dell'attaccante scozzese. Ci provano anche Karamoh e Vlasic ma con scarsa precisione e fortuna. I ducali aspettano basso e provano a ripartire in contropiede ma non riescono ad essere mai incisivi.

Bonny esalta Milinkovic-Savic, Suzuki salva il Parma nel finale

Nella ripresa il Parma cambia soprattutto con l'ingresso di Bonny e le sostituzioni di Fabio Pecchia: l'attaccante gialloblù ha impegnato Milinkovic-Savic con un grande tiro da fuori e ha servito Mihaila, che è stato fermato solo dal palo.

Dopo un momento positivo per i gialloblù, la parte finale del match è ancora ad appannaggio dei granata che vogliono prendersi i 3 punti che mancano da più di 70 giorni in casa ma è ancora Zion Suzuki ad esaltarsi su un tiro di Linetty all'ultimo secondo e a salvare la porta del Parma.

Torino-Parma, il tabellino

RETI: /

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco, Sosa; Ricci (st 1′ Linetty), Ilic (st 20′ Tameze); Lazaro (st 20′ Pedersen), Vlasic, Karamoh (st 20′ Njie); Adams. A disp. Donnarumma, Paleari, Masina, Walukiewicz, Dembele, Sanabria. All. Vanoli.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Valenti, Valeri; Hainaut (st 10′ Bonny), Sohm; Almqvist (st 20′ Haj), Hernani (st 29′ Keita), Mihaila; Cancellieri (st 20′ Benedyczak). A disp. Chichizola, Corvi, Leoni, Trabucchi, Plicco. All. Pecchia.

ARBITRO: Feliciani di Teramo (ass- Scatragli e Bercigli; IV Bonacina; Var Camplone, Avar Di Paolo).