Supercoppa Europea 2024 con l’Atalanta, quando e dove si gioca la finale

A cura di Alessio Morra

Chi vincerà stasera tra Real Madrid e Borussia Dortmund si aggiudicherà la 69ª edizione della Champions League e in ogni caso scriverà la storia. Perché per i blancos sarebbe il 15° titolo, mentre per i tedeschi sarebbe il secondo e sarebbe qualcosa di clamoroso, perché totalmente inaspettato. Chi trionferà a Wembley si qualificherà di diritto anche per la Coppa Intercontinentale e per la Supercoppa Europea, che disputerà contro l'Atalanta, vincitrice dell'Europa League.

Atalanta contro Real Madrid o Borussia Dortmund

Ormai da anni l'appuntamento internazionale che apre la nuova stagione è la Supercoppa Europea, la manifestazione che contrappone la squadra vincitrice della Champions League e quella che ha vinto l'Europa League. Chi vincerà la Champions lo scopriremo stasera, anche se il Real è nettamente favorito sul Borussia Dortmund. L'Atalanta battendo 3-0 il Bayer Leverkusen si è aggiudicata per la prima volta una competizione internazionale e lo ha fatto in modo meraviglioso. La tripletta di uno scatenato Lookman ha deciso la finale di Europa League.

La Supercoppa Europea 2024 si disputerà a Varsavia, il 14 agosto

La finale della Supercoppa Europea 2024 si disputerà in Polonia, esattamente a Varsavia, allo Stadio Nazionale. L'incontro è stato fissato dalla UEFA per le ore 21 di mercoledì 14 agosto, dunque alla vigilia di Ferragosto e a tre giorni dall'inizio del campionato di Serie A 2024-2025. Calcio d'inizio fissato per le ore 21, la diretta TV sarà su Prime Video.

Lo scorso anno trionfò il Manchester City. Il Real Madrid detiene il record di successi con il Barcellona e il Milan, ultima italiana a vincere. La Spagna ha vinto 16 volte la manifestazione, l'Inghilterra 10, l'Italia 9 (con Milan, Juventus, Parma e Lazio).