Lookman re in Europa League 2 anni fa era uno come tanti: l'Atalanta lo ha pagato una cifra ridicola Preso per una cifra relativamente bassa due anni fa, Ademola Lookman è stato determinante con la sua tripletta nella finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen.

A cura di Alessio Morra

Una straordinaria Atalanta ha vinto l'Europa League. Giocando un calcio meraviglioso la squadra di Gasperini ha annichilito il Bayer Leverkusen, che finora non aveva mai perso. Sono stati tutti favolosi i calciatori dell'Atalanta, ma uno si è preso la copertina: Ademola Lookman che ha realizzato una tripletta in finale, una cosa che non capita quasi mai. Il nigeriano è l'emblema della squadra di Gasperini, per più di un motivo.

Preso per 9 milioni, Lookman è diventato un bomber con Gasperini

Che avesse talento era cosa nota, ma l'attaccante nigeriano prima di arrivare a Bergamo non aveva mai trovato pace e continuità. Trasferimenti a raffica, ha indossato le maglie di cinque squadre in sette stagioni: Charlton, Everton, Lipsia, Fulham e Leicester. Il Lipsia aveva creduto in lui, ma fino a un certo punto e dopo averlo ceduto in prestiti a un paio di squadre ha deciso di cederlo all'Atalanta, che per acquistarlo nell'estate del 2022 ha dovuto sborsare appena nove milioni e mezzo di euro. Una cifra relativa bassa per un calciatore, che ora vale cinque volte tanto.

Con l'Atalanta Lookman è diventato un altro calciatore ha fatto una sfilza di step impressionanti. Ora i gol al Leverkusen, la tripletta storica, rendono straordinario il biennio del nigeriano a Bergamo. I numeri sono chiarissimi: 33 gol siglati in sette stagioni poi 30 realizzati con l'Atalanta in due annate. Chiari i numeri di Lookman, che con l'Atalanta è migliorato tantissimo. Migliorato grazie a Gasperini e grazie a una società che ha saputo credere in lui e che gli ha dato la possibilità di esprimersi al massimo.

La straordinaria finale di Lookman: tripletta al Leverkusen

A Dublino l'apoteosi. Lookman ha segnato tre gol, due favolosi. Il primo è stato quello più ‘semplice', Zappacosta mette in mezzo, lui arriva e colpisce in modo perfetto. Il secondo è da impazzire, pure per il peso, con i compagni che dopo il bolide si mettono nelle mani nei capelli, poi il tris, la tripletta nella ripresa quando Lookman ha messo il sigillo realizzando un gol che è un'opera d'arte. La sua partita è finita con i compagni che lo hanno messo in trionfo lanciandolo in aria.