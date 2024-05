video suggerito

Il gol di Lookman contro il Bayer è pazzesco, stupisce anche i compagni: hanno le mani nei capelli Lookman scatenato nella finale di Europa League a Dublino contro il Bayer Leverkisen. Sono suoi i due gol con cui l'Atalanta ha chiuso in vantaggio il primo tempo. In occasione del raddoppio la realizzazione è stata semplicemente straordinaria con un tiro perfetto dopo un dribbling e un tunnel perfetti. Da far impazzire gli stessi compagni di squadra.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Atalanta ha sorpreso la corazzata tedesca del Bayer Leverkusen con una doppietta straordinaria di Lookman che ha fulminato in 25 minuti per ben due volte la difesa avversaria. Soprattutto la seconda rete è stata un piccolo capolavoro di abilità, tecnica e precisione da parte dell'attaccante dei nerazzurri a tal punto che quando la palla è entrata in porta gli stessi compagni di squadra non hanno creduto a quanto visto, mettendosi le mani tra i capelli.

Il gol bellissimo da parte dell'attaccante della Dea è arrivato al 25′ su una azione insistita da parte dell'Atalanta che ha continuato nel suo pressing a tutto campo mandando in tilt i portatori di palla di Alonso che perdono il possesso sulla propria trequarti permettendo ai nerazzurri di ripartire. Lookman decide la scelta migliore e fa tutto da solo: dribbling con tunnel e collo destro caldissimo a girare sul palo più lontano da fuori area: imprendibile traiettoria per una rete da far spellare le mani ai tifosi e lasciare increduli gli stessi compagni.

Un gesto da puro fuoriclasse da parte del classe 1997 nazionale nigeriano che ha fatto esplodere la parte nerazzurra del tifo presente a Dublino per la finale e ammutolito i tifosi tedeschi. Poco prima, però, ancora Lookman aveva trovato il guizzo vincente per aprire le marcature quasi a freddo

Il primo gol di Lookman contro il Bayer

Al 12′, in piena area di rigore del Bayer, l'attaccante nigeriano ha finalizzato alla perfezione un inserimento di Zappacosta, anticipando i difensori e trovano il momentaneo 1-0. Una dimostrazione di intuito e di velocità, che ha sorpreso la difesa tedesca, bucando l'incolpevole Kovar. Poi, il capolavoro che ha messo KO i campioni di Bundesliga, incapace di trovare una reazione reale di fronte al feroce e famelico forcing atalantino. L'arma con cui Gasperini ha deciso di giocarsi questa finale di Europa League e che ha mandato in totale confusione gli uomini di Alonso.