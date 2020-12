"Non voglio forzare, andrò via da Udine al momento giusto". Rodrigo De Paul si gode il momento e non spinge sull'acceleratore. In un certo modo avverte che la svolta sta arrivando e se la vuole gustare istante per istante. Potrebbe essere questione di settimane, perché il trequartista argentino dell'Udinese è uno dei nomi più caldi in vista del calciomercato invernale, in cima alla lista di due squadre su tutte: Inter e Juventus.

L'evoluzione tecnica del calciatore argentino è il motivo per cui piace da impazzire sia a Pirlo che a Conte: nasce trequartista, ma ormai si disimpegna con naturalezza anche da mezzala. Il ruolo di leader tecnico che ha acquisito negli anni all'Udinese ormai lo porta a giocare, in certi frangenti, da vero tuttocampista: uomo ovunque sul terreno di gioco, sempre al servizio della squadra. Una crescita che non è sfuggita ai grandi club, pronti a bussare alle porte del club friulano dopo che lo stesso De Paul era stato ad un passo dall'addio già la scorsa estate, quando sembrava tutto fatto per il trasferimento al Leeds. Poi l'accordo definitivo non si è trovato e Rodrigo è rimasto alla corte di Gotti, con professionalità e l'impegno di sempre: finora tre gol, due assist e un contributo decisivo nel buon campionato disputato fin qui dall'Udinese.

L'Inter sta cercando una pedina funzionale da inserire in organico al posto di Eriksen, la Juve vuole aumentare il tasso di qualità a centrocampo e De Paul rispetto appieno le caratteristiche identificate da Pirlo per il suo sistema di gioco. Il diretto interessato allo stesso tempo lascia capire di essere in attesa del trasferimento della sua vita, ma di non voler bruciare le tappe: "Voglio sempre di più e sono certo che prima o poi giocherò la Champions League.Voglio arrivarci preparato, senza forzare. Lascerò dall'Udinese al momento giusto". Che potrebbe materializzarsi già nel mercato di gennaio.