Per 6 volte su 10 edizioni dei Globe Soccer Awards (dal 2011 al 2020) Cristiano Ronaldo è stato nominato calciatore dell'anno. Quando non ha spiccato rispetto ad altri protagonisti e avversari, ha ricevuto come premi laterali e di consolazione il riconoscimento di migliore attrazione mediatica (2013), per l'attività sociale svolta (2016), per il miglior gol (2018). Gli mancava solo la ciliegina sulla torta, l'incoronazione di ‘calciatore del secolo' avvenuta nella serata sfarzosa di Dubai al termine di un anno che lo ha visto a bocca asciutta. Scudetto a parte con la Juventus, la Champions non è più suo terreno di caccia prediletto (da quando è a Torino) e s'è visto sfilare sotto il naso il Pallone d'Oro per due volte (da Modric e da Messi) prima che la pandemia lasciasse vacante la casella più recente.

Se CR7 vince (quasi) sempre negli Emirati, lo stesso si può dire del suo storico agente, Jorge Mendes, molto legato all'organizzazione. Anzi, dietro le quinte sembra che sia proprio lui a tessere in qualche modo le fila di un appuntamento che nel corso degli anni ha assunto sempre maggiore importanza con l'ampliamento della lista delle categorie dei candidati (compresi miglior giocatore e miglior calciatore dell'anno). Da quando i responsabili dell'evento hanno istituito anche la parte relativa all'assegnazione dei premi, oltre al meeting annuale dedicato ai principali operatori di mercato, il potente procuratore portoghese ha raccolto 10 ‘statuette': 9 di agente dell'anno, 1 di agente del secolo. L'unica volta in cui ha ceduto il passo a un collega è stato nel 2016, a Mino Raiola.

I dubbi su ‘paternità' e rilevanza dei premi assegnati

Alla luce di come sono andate le cose finora, vuol dire che è per opera della sapiente regia del manager lusitano se avvengono determinate scelte? No. Non vi sono prove concrete da questo punto di vista. Però, da più parti una delle obiezioni più rilevanti è indirizzata alla "paternità" e alla rilevanza dei premi rispetto ad altri del panorama internazionale (come Pallone d'Oro e Fifa Best Player, per esempio).

Altra critica: perché dire ‘calciatore del secolo' se alla fine del secolo stesso mancano 80 anni? Possibile che in questo arco di tempo così lungo non vi sia un giocatore in grado di stupire tutti come accaduto con Maradona oppure, ai suoi tempi, con Pelè? La riposta a una mozione del genere è molto semplice e fa riferimento alla volontà stessa da parte dei manager dell'evento di dare maggior lustro all'appuntamento. E Cristiano Ronaldo era il candidato perfetto: tra i quattro finalisti (c'erano anche Lionel Messi, Ronaldinho e Mohamed Salah) per il titolo di "migliore del secolo", è quello che gli ultimi cinque anni ha dominato la scena internazionale più di tutti, anche dal punto di vista mediatico.

Come funzionano le votazioni per i Globe Soccer Awards

I premi vengono assegnati conteggiando le preferenze espresse via internet dagli appassionati di tutto il mondo (che votano sul sito ufficiale) assieme ai pareri emessi da una giuria qualificata composta da esponenti del mondo del calcio internazionale (dagli addetti ai lavori, fino ai tecnici e agli allenatori).

La procedura – come si apprende dal regolamento ufficiale – si differenza in due fasi distinte: la prima dura dal 23 novembre al 7 dicembre, in questo periodo gli utenti possono votare un totale di 70 candidati suddivisi in 7 categorie di premi. Per esprimere le preferenze online ci si può collegare al sito web dedicato ai Globe Soccer Awards disponibile su vote.globesoccer.com oppure tramite il title sponsor TikTok e il media partner Kooora. È consentito un solo voto per utente per categoria.

I 3 candidati di ciascuna categoria che hanno ricevuto il maggior numero di consensi integrano la rosa dei finalisti della Fase 2 compresa nell'arco temporale 8/21 dicembre. I primi 3 finalisti di ciascuna categoria – quelli eletti nella Fase 1 – verranno votati dal pubblico. Il calcolo dei risultati finali coinvolge la giuria ufficiale di Globe Soccer: con un voto della giuria del 60%, mentre il voto del pubblico conterà il 40% per la scelta dei vincitori finali.