Cristiano Ronaldo è stato premiato come Giocatore del Secolo ai Globe Soccer Awards 2020 in questo primo ventennio del Terzo Millennio. È stato il più votato tra i tifosi che hanno voluto premiare le sue prodezze in campo. Nella lussuosa cornice dell'Armani Pavillion di Dubai, il portoghese ha ricevuto un premio al quale hanno votato oltre 21 milioni di tifosi da 200 Paesi del mondo che si sono espressi con una preferenza online. Come giocatore dell'anno invece, il premio è andato a Robert Lewandowski. Cristiano Ronaldo è giunto a Dubai nella giornata di mercoledì 23 dicembre subito dopo il ko subito dai bianconeri contro la Fiorentina in campionato.

Al termine della cerimonia, farà subito ritorno in Italia per tornare a disposizione di Pirlo in vista della sfida della Juventus contro l'Udinese. Tra gli i tanti premiati in questa manifestazione, ricordiamo anche Jorge Mendes, come miglior agente, ma anche Pep Guardiola come allenatore del secolo. Giocatore dell'anno è stato invece votato Robert Lewandowski che ha praticamente vinto tutto con il Bayern Monaco nella passata stagione. Premio speciale anche per Gerard Piqué e a Hans-Dieter Flick che ha vinto il premio come allenatore dell'anno. Cristiano Ronaldo, al termine della premiazione, non ha nascosto la sua emozione e il suo entusiasmo per questo prestigioso riconoscimento: "Non inseguo i record, sono loro che inseguono me – ha detto il portoghese -. E questo è bellissimo".

Tutti i premiati a Globe Soccer Awards 2020

Cristiano Ronaldo ha vinto il premio come giocatore del secolo. Un traguardo molto ambito dal giocatore che si è mostrato felicissimo di ricevere questo riconoscimento nello splendido scenario dell'Armani Pavillion di Dubai. Giocatore dell'anno è stato invece premiato Robert Lewandowiski dopo la sua grande stagione con la maglia del Bayern Monaco. Lo stesso club tedesco ha potuto festeggiare anche il suo allenatore, Hans-Dieter Flick, come allenatore dell'anno.

Il Real Madrid è invece il club del secolo. Per la Spagna, ai Globe Soccer Awards, i riconoscimenti sono tanti, infatti anche Pep Guardiola è stato premiato: allenatore del secolo. Doppia festa in casa Cristiano Ronaldo dato che anche il suo agente, Jorge Mendes, è stato nominato come agente del secolo. Premio alla carriera invece per Gerard Piqué come migliore difensore della sua generazione.

Giocatore del secolo: Cristiano Ronaldo

Club del secolo: Real Madrid

Allenatore del secolo: Pep Guardiola

Agente del secolo: Jorge Mendes

Giocatore dell'anno: Robert Lewandowiski

Club dell'anno: Bayern Monaco

Allenatore dell'anno: Hans-Dieter Flick

Premio alla carriera: Gerard Piqué e Iker Casillas