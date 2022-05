Stefano Tacconi sta meglio, il figlio Andrea: “Febbre superata, uscirà dalla terapia intensiva” Arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale.

A cura di Alessio Morra

Buone notizie arrivano dall'ospedale di Alessandria dove è ricoverato da qualche settimana Stefano Tacconi. Il figlio Andrea, in una stories Instagram, ha ragguagliato sulle condizioni di salute del padre che sembra aver superato il periodo più critico e che sta per uscire dalla terapia intensiva e si appresta a cambiare reparto: "Dopo aver sconfitto un'altra febbre, probabilmente in giornata uscirà dalla terapia intensiva e verrà spostato in un nuovo reparto".

Le parole del figlio di Tacconi danno fiducia e rasserenano sulle condizioni di Stefano Tacconi, che quasi un mese fa è stato ricoverato ad Alessandria. E ora dopo la stories su Instagram, che a corredo aveva mani giunte, un cuore e un quadrifoglio, si attende pure un comunicato ufficiale da parte dell'ospedale di Alessandria, sulle condizioni dell'ex portiere che pochi giorni fa (il 13 maggio) ha compiuto 65 anni.

(in aggiornamento)