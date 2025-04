video suggerito

Stagione finita per Rudiger, si opera a sorpresa ma è tutto calcolato: si ferma durante la squalifica A sorpresa il Real Madrid ha annunciato che Rudiger è stato operato al Menisco: non giocherà più in questa stagione, ma la tempistica dell'intervento (programmato da tempo) ha una spiegazione.

A cura di Ada Cotugno

La stagione di Antonio Rudiger è ufficialmente finita: la finale di Coppa del Re persa contro il Barcellona è stata l'ultima partita di questa annata per il difensore che si è sottoposto a un'operazione per la rottura parziale del menisco esterno della gamba sinistra. Un intervento che era programmato ma che è arrivato praticamente a sorpresa per tutti i tifosi che non si aspettavano di perdere il tedesco prima della fine della stagione e con il Mondiale per Club alle porte. La scelta del Real Madrid però è oculata ed è dettata dalla possibile squalifica che potrebbe incombere sul giocatore.

Di sicuro Rudiger dovrà scontare una sospensione in campionato per quanto successo contro il Barcellona e per ottimizzare i tempi ha scelto di sottoporsi subito all'intervento, così da recuperare la forma fisica nel periodo di inattività e presentarsi al meglio per la preparazione estiva, senza saltare neanche un minuto e arrivare così pronto alla prossima stagione che lo vedrà ancora protagonista.

Rudiger operato, stagione finita

Con un comunicato ufficiale il Real Madrid ha annunciato che il difensore è stato sottoposto oggi a un intervento per rimediare alla rottura parziale del menisco. Tutto è andato a buon fine e gli serviranno almeno due mesi prima di tornare ad allenarsi, un periodo che potrebbe combaciare alla perfezione con la squalifica che potrebbe essergli inflitta nei prossimi giorni. Durante la finale di Coppa del Re contro il Barcellona Rudiger è stato protagonista di un acceso confronto con l'arbitro De Burgos Bengoetxea: voleva aggredirlo ed è stato tenuto dai suoi compagni per evitare lo scontro fisico.

Il suo atteggiamento violento potrebbe costargli molto caro e si pensa che possa essere sospeso tra le 4 e le 12 partite, in base alla gravità del referto presentato dal direttore di gara. In campionato dunque non avrebbe più giocato (dato che la sanzione si estende anche alla Liga) e per questo la sua stagione sarebbe comunque finita dopo la sconfitta in finale. Per questo la decisione presa con il Real Madrid è stata quella di anticipare l'operazione e sfruttare il periodo della squalifica per recuperare al meglio.