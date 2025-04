video suggerito

Rudiger massacrato dopo la follia contro l'arbitro, c'è chi chiede più della squalifica: lui ha un piano Rudiger è stato massacrato da due grandi glorie tedesche come Matthaus e Hamann dopo la follia di Barcellona-Real. Lui già è pronto per una squalifica.

A cura di Marco Beltrami

La follia di Rudiger nel finale di Barcellona-Real Madrid ha indignato anche i suoi connazionali. Il raptus del difensore nei confronti dell'arbitro, con le borse del ghiaccio lanciate e i tentativi di confronto faccia a faccia, hanno indispettito persino alcune grandi glorie tedesche che chiedono provvedimenti ancora più gravi della squalifica, che rischia di essere lunghissima. C'è addirittura chi lo vuole fuori dalla nazionale per un bel po', come Diether Hamann. Nel frattempo Rudiger che si è prontamente scusato sui social, ha già pensato ad un piano per approfittare di un eventuale stop per operarsi.

Rudiger fuori dalla nazionale, Matthaus e Hamann durissimi

Da 4 ad addirittura 12 giornate di squalifica. Questo rischia Rudiger per quanto combinato in Copa del Rey. Chiede pubblicamente la mano pesante anche la grande gloria della Germania, nonché vecchia conoscenza del calcio italiano Lothar Matthaus che ha dichiarato a Sky Germania: "È impazzito. Non aveva più il controllo. È un peccato perché è un nazionale tedesco e dovrebbe dare l'esempio. Se n'è completamente dimenticato e le immagini sono assolutamente spaventose".

L'ex campione dell'Inter ha sentenziato: "Se ricevesse una squalifica di quattro settimane, potrei essere soddisfatto. Credo che la sanzione sarà a due cifre. Deve essere una sanzione XXL. Una sanzione esemplare per tutto ciò che ha fatto. Inoltre, era un giocatore in prova per un altro conflitto e ne era già stato gravemente colpito". Ancor più duro l'altro ex nazionale tedesco Hamann: "La Federcalcio tedesca deve espellere immediatamente questo giocatore. Non può giocare per la nazionale perché questo tipo di comportamento ha delle conseguenze. Non so quale sarà la sanzione finale, ma non dovrebbe giocare per la Germania per un bel po' di tempo".

Rudiger ha un piano in vista della squalifica

Rudiger, consapevole di averla combinata grossa, ha già messo in preventivo il rischio che la sua stagione sia finita e per questo ha già in mente un piano B: sta valutando di sottoporsi ad un intervento chirurgico al ginocchio in modo tale da approfittare della sospensione e tornare la prossima stagione".