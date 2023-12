Squalificato a vita il presidente che prese a pugni l’arbitro: dure sanzioni anche per il club Mano durissima della giustizia sportiva per Faruk Koca, il presidente dell’Ankaragucu che prese a pugni l’arbitro: squalifica a vita e sanzioni anche per il club.

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ex presidente del club turco Ankaragucu è stato squalificato a vita dalla federcalcio turca dopo aver preso a pugni un arbitro al termine di una partita di campionato all'inizio di questa settimana. Faruk Koca era sceso in campo con un gruppo di uomini dopo il pareggio dell'Ankaragucu contro il Caykur Rizespor e ha sferrato un pugno in pieno volto all'arbitro Halil Umut Meler che aveva espulso uno dei suoi calciatori e concesso un gol, a suo dire dubbio, agli avversari nel recupero. Meler è poi caduto a terra ed è stato preso a calci più volte nella mischia che ne è seguita finendo in ospedale con gravi danni allo zigomo e all'occhio sinistro.

La violenta reazione del numero uno del club di Ankara ha creato grande clamore in Turchia ma anche nel resto del mondo e questo ha portato lo stesso Koca, pentitosi per l'assurdo gesto nei confronti del direttore di gara, a dimettersi dal suo incarico e a convincere la Federcalcio a sospendere tutti i campionati professionistici fino al 19 dicembre. E adesso è arrivata la decisione da parte della Federazione turca che ha di fatto radiato per sempre dal calcio Faruk Koca comminandogli una squalifica a vita. Per lui, fermato dalla polizia insieme ad altre cinque persone dopo l'episodio di efferata violenza, però i guai potrebbero non essere finiti qui dato che, dopo la giustizia sportiva, si attende ora anche l'esito del procedimento penale aperto dalla procura di Ankara riguardo alla sua condotta violenta.

Quella inflitta all'ex presidente non è però l'unica sanzione decisa dalla federcalcio turca per quanto accaduto al termine di Ankaragucu-Rizespor: il comitato disciplinare della Federcalcio turca difatti ha inoltre punito il club con una multa di 60mila euro e l'obbligo di giocare le prossime cinque partite casalinghe a porte chiuse.