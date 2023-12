La prima foto in ospedale dell’arbitro picchiato in Turchia: gli esami confermano gravi danni L’arbitro Halil Umut Meler picchiato dal presidente dell’Ankaragucu con un pugno e poi preso a calci ha rimediato una frattura dell’orbita oculare, sanguinamento nell’occhio sinistro e una frattura della guancia.

A cura di Marco Beltrami

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'aggressione all'arbitro Halil Umut Meler nel campionato turco ha rappresentato una pagina nerissima per tutto il mondo del calcio. Il direttore di gara colpito da un pugno dal presidente dell'Ankaragucu Faruk Koca e poi letteralmente preso a calci, ha riportato conseguenze molto gravi. La prima foto dall'ospedale lo ritrae molto provato con tanto di collare e occhio tumefatto.

Secondo i primi rapporti ufficiali arrivati dal nosocomio e resi di dominio pubblico dalla stampa turca, il povero Meler ha rimediato una frattura dell'orbita oculare, sanguinamento nell'occhio sinistro e una frattura della guancia. La buona notizia è che non ci sono danni permanenti a seguito di ulteriori esami sia sui muscoli facciali che a livello neurologico. A quanto pare il fischietto turco però è molto scosso a livello psicologico da quanto accaduto. Un video registrato nella sua stanza al momento della telefonata ricevuta dal presidente turco Erdogan conferma le sue difficoltà attuali.

Si muove lentamente l'arbitro, sottoposto a flebo e visibilmente in difficoltà. Ha bisogno di riposo e di stare con la testa immobilizzata l'ufficiale che però non si è potuto esimere dal rispondere al presidente quando ha deciso di farsi vivo seppur a distanza. Erdogan gli ha manifestato tutta la sua solidarietà con queste parole: "Condanno l'attacco dopo la partita MKE Ankaragucu-Caykur Rizespor giocata questa sera, e gli auguro una pronta guarigione. Sport significa pace e fratellanza. Lo sport è incompatibile con la violenza. Non permetteremo mai che la violenza abbia luogo negli sport turchi".

E infatti i campionati sono stati sospesi e c'è la volontà di dare un ulteriore segnale forte a tutto il movimento che è ancora sotto shock per l'episodio. Si è temuto e non poco anche per le condizioni di Meler che è arrivato in ospedale molto spaventato e in difficoltà, come raccontato da lui stesso, al punto che i medici hanno provveduto anche ad esami di tipo cardiaco per scongiurare ogni possibile rischio. La sensazione è che per lui le cose potevano andare addirittura peggio.