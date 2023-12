L’arbitro aggredito in Turchia è sotto shock, confessione dall’ospedale: “Per me è finita” Per Halil Umut Meler, arbitro della gara del campionato turco Ankaragücü-Rizespor, preso a pugni e a calci, un evento traumatico. Trasportato in ospedale, ha accusato la frattura di uno zigomo e un versamento all’occhio sinistro. Ma soprattutto è ancora in stato confusionale: “Mentre ero a terra ho sentito dire ti finirò, ti ucciderò”

Tiene ancora banco quanto accaduto poco dopo la fine di Ankaragücü-Rizespor, partita valida per la 15a giornata della Super League turca, quando il presidente della squadra di casa, Faruk Koca, ha colpito con un pugno l'arbitro Halil Umut Meler, poi finito a terra e preso a calci da altre 5 persone. Mentre il direttore di gara è ancora sotto osservazione, sconcertanti le sue prime dichiarazioni sull'episodio che ha gettato il calcio turco nella bufera, con la sospensione a tempo indeterminato di tutte le partite.

"Faruk Koca mi ha dato un pugno sotto l'occhio sinistro e sono caduto a terra". Così è iniziata la ricostruzione degli incidenti che hanno visto Meler vittima di una feroce quanto vile aggressione da parte del presidente dell'Ankaragücü finito agli arresti: "Mentre ero a terra, tutte le persone mi hanno preso a calci in faccia e in altre parti del corpo molte volte. Faruk Koca mi ha detto ad un certo punto, ‘Ti finirò, ti ucciderò'. Sto presentando una denuncia contro Faruk Koca e altre persone che mi hanno picchiato. Non voglio scendere a compromessi. Questo è tutto quello che ho da dire."

Dichiarazioni che giungono dal letto di ospedale dove l'arbitro è tutt'ora ricoverato dopo le percosse di domenica. I bollettini medici sono confortanti, non è in pericolo di vita, ma la situazione resta comunque seria. Il primario dell'ospedale, il prof. Dott. Mehmet Yörübulut ha rilasciato una dichiarazione in merito allo stato di salute dell'arbitro: "Sono stati eseguiti i primi esami, la tomografia e ulteriori esami dal cervello fino alla zona dello stomaco, soprattutto a causa di un trauma cranico e al momento non c'è pericolo di vita. Ma c'è sanguinamento attorno all'occhio sinistro. Non sembrano esserci danni al cervello mentre la tumefazione e il danno all'occhio stanno assorbendosi piano piano. Resta la frattura dello zigomo, da curare".

Un quadro clinico impressionante, visto che è stato determinato in circostanze assurde e che starebbero portando Meler ad abbandonare la professione. "Halil è ancora sotto shock per l'incidente." hanno raccontato i colleghi del fischietto turco, arrivati in ospedale. "Mentre eravamo con lui, ha detto frasi come ‘È finita… questo è tutto da parte mia'. Gli abbiamo detto di no, che non è così: ‘Torna a Izmir, parla con la tua famiglia e prendi questa decisione con loro". La situazione, dunque, potrebbe davvero spingere Meler a gettare la spugna dopo 10 anni di arbitraggio, di cui sei da internazionale. Classe 86, ha esordito nel campionato turno nel 2015 e nelle Coppe due stagioni dopo. Il suo attuale più importante arbitraggio è stata la finale del Campionato Europeo Under 17 nel 2018.

Tutto il mondo arbitrale turco adesso è sotto shock: "È stata una serata difficile, ma quei calci e quel pugno non erano diretti ad Halil, ma all'arbitraggio turco. È una situazione dolorosa e le ripercussioni di questo incidente saranno gravi, soprattutto in campo internazionale. Giocheranno il Galatasaray e il Fenerbahçe in Coppa, la Nazionale parteciperà a EURO 2024… Con quali sensazioni si affronteranno queste partite?". Intanto vige lo stop a tempo indeterminato sui campionati nazionali, imposto dalla Federcalcio, mentre il presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, nella sua dichiarazione sul suo account personale sui social media, ha condannato l'aggressione: "Condanno l'attacco contro l'arbitro Halil Umut Meler dopo la partita MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor giocata questa sera e gli auguro una pronta guarigione".