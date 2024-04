video suggerito

C’è un Milan che vince in Europa: la Primavera di Abate si qualifica per la finale di Youth League Il Milan di Ignazio Abate vince la semifinale della Final Four di Youth League ai rigori contro il Porto e si qualifica per la finale: sfiderà l’Olympiacos per conquistare il trofeo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Milan di Ignazio Abate vince la semifinale della Final Four di Youth League ai rigori contro il Porto e si qualifica per la finale: sfiderà l'Olympiacos per conquistare il trofeo. È la prima volta che una squadra italiana va in finale nella "baby Champions": Roma e Juve non erano riuscite a superare la semifinale, così come i rossoneri l'anno scorso.

I rossoneri hanno ripreso sul 2-2 il Porto al 93′ e raggiungendo l’ultimo atto della competizione giovanile battendo per 6-5 ai rigori i portoghesi. A sbloccare la partita è Scotti dopo 12’, ma i piccoli Dragoes hanno pareggiato con Meireles al 39’ con un penalty e con Brás hanno ribaltato la partita poco dopo l'ora di gioco. Nei minuti di recupero Zeroli propizia il gol di Simmelhack e porta la sfida alla lotteria dagli undici metri, decisa ancora una volta dal capitano.

L'Olympiacos ha battuto il Nantes e ora attende i rossoneri in finale: l’appuntamento è fissato per lunedì 22 aprile a Nyon, con fischio d'inizio alle ore 18:00. Il Milan Primavera proverà a scrivere una nuova pagina di storia.

Il tabellino di Porto Milan Primavera Youth League

Reti: 12′ Scotti, 41′ Jorge Meireles rig., 65′ Bras, 90’+2′ Simmelhack

Porto (4-3-3): Diogo Fernandes; Martim Fernandes, Antonio Ribeiro, Gabriel Bras, Dinis Rodrigues (88′ Ferreira); Joao Teixeira (70′ Tiago Campos), André Oliveira, Rodrigo Mora (80′ Gil Martins); Gonçalo Sousa, Anha Candé, Jorge Meireles. All. Capucho. A disp. Gustavo Lacerda, Luis Gomes, Cardoso Varela, Tiago Andrade

Milan Primavera (4-3-3): Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi (87′ Bonomi); Stalmach (66′ Liberali), Malaspina, Zeroli; Scotti, Camarda (66′ Simmelhack), Sia (74′ Sala). All. Abate. A disp. Bartoccioni, Bakoune, Parmiggiani

Arbitro: Karaoglan (TUR)

Ammoniti: 26′ Nsiala, 35′ Camarda, 53′ Simic, 61′ André Oliveira, 75′ Dinis Rodrigues.