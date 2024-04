Europa e Conference League oggi in TV, le partite di andata dei quarti: orari e dove vederle

video suggerito

Milan–Roma e Liverpool–Atalanta sono i big match delle squadre italiane impegnate nei quarti di finale di Europa League. Le partite di andata si giocano oggi, 11 aprile, alle 21 mentre il ritorno è previsto tra una settimana (18 aprile). Il derby italiano sarà visibile in diretta tv e in chiaro per tutti anche sulla Rai mentre la sfida tra la ‘dea' e i Reds sarà trasmessa (solo per abbonati) su Dazn e Sky. In programma allo stesso orario anche le altre due sfide del turno: Bayer Leverkusen–West Ham e Benfica–Marsiglia. Per la Conference League, Fiorentina in campo contro il Viktoria Plzen alle 18:45.

Gli incontri delle italiane in Europa League hanno un valore particolare non solo dal punto di vista sportivo ma anche per garantire all'Italia un adeguato coefficiente stagionale nel ranking Uefa e alla Serie A una quinta formazione che parteciperà alla prossima edizione della Champions. In questa ottica proprio il doppio confronto tra rossoneri e capitolini è una buona opportunità.

Europa e Conference League 2024, le partite di oggi: gli orari TV

Le quattro partite di andata dei quarti di finali previste per oggi inizieranno tutte alle ore 21. Interessante, sempre in termini di ranking stagionale anche il duello tra i tedeschi del Bayer e gli inglesi del West Ham. Di seguito il programma dei match di Europa League e Conference League.

Il programma delle partite di Europa League

21:00 – Milan-Roma (Rai 1, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport 4k, Sky Sport 252)

(Rai 1, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport 4k, Sky Sport 252) 21:00 – Liverpool-Atalanta (Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253)

(Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253) 21:00 – Bayer Leverkusen-West Ham (Dazn, Sky Sport 254)

(Dazn, Sky Sport 254) 21:00 – Benfica-Marsiglia (Dazn, Sky Sport 255)

Le partite dei quarti di Conference League

18:45 -Viktoria Plzen-Fiorentina (Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport 252 e NOW)

(Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport 252 e NOW) 18:45 – Olympiacos Pireo-Fenerbahçe (Dazn)

(Dazn) 21.00 – Bruges-Paok Salonicco (Dazn)

(Dazn) 21.00 – Aston Villa-Lille (Dazn)

Dove vedere l'Europa League in TV, in streaming e in chiaro

Rispetto a Dazn e a Sky, la novità per la diretta tv e streaming è costituita dall'inserimento della Rai nel novero delle emittenti che potranno trasmettere in chiaro per tutti (senza alcun costo aggiuntivo) i match delle italiane di Europa League. Ecco perché nell'andata dei quarti Milan-Roma andrà in onda addirittura su tre piattaforme differenti mentre Liverpool-Atalanta sarà visibile solo agli abbonati di Sky e Dazn, stessa cosa per Bayer Leverkusen-West Ham e Benfica-Marsiglia. Quanto alla diretta streaming il derby italiano sarà a disposizione anche su Rai Play oltre che Sky Go e Dazn.