Europa League e Internazionali di tennis in TV in chiaro sulla Rai: quali partite saranno trasmesse Le partite dei quarti e delle semifinali di Europa League, Milan-Roma e Atalanta-Liverpool, rientrano nel palinsesto tv della Rai in base agli accordi sanciti per la diretta tv di alcuni dei match delle italiane. Ma c'è ancora una sorpresa per gli sportivi.

Le partite dell'Europa League in chiaro sulla Rai. Due gare dei quarti con le squadre italiane in campo e due semifinali saranno trasmesse in diretta sui canali della TV di Stato che ha chiuso l'accordo con Sky e Dazn per ottenere la sublicenza dei diritti di messa in onda. Nel caso un club della Serie A si qualificasse per la finalissima in programma a Dublino (22 maggio), allora il match per l'assegnazione del trofeo sarebbe visibile anche sull'emittente nazionale. Un'intesa arricchita anche da un altro evento: si tratta degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis in programma a Roma (6-19 maggio).

Il derby italiano Milan–Roma e il confronto clou Atalanta–Liverpool ha spinto l'azienda di Viale Mazzini a migliorare l'offerta in palinsesto: se l'anno scorso si era assicurata solo le semifinali, quest'anno accompagnerà l'eventuale percorso delle squadre nazionali fino al match decisivo.

Quali sono gli incontri interessati? Si gioca tutti di giovedì alle ore 21 e sono quattro: andata (11 aprile) e ritorno (18 aprile) delle partite inserite bella griglia sorteggiata a Nyon. In base alla programmazione prevista una gara andrà in onda in chiaro su Tv8 e un'altra su Rai 1. Ecco perché il duello tra le formazioni di Pioli e De Rossi potrebbe addirittura essere trasmesso da ben 3 emittenti nella stessa serata (Sky e Dazn per abbonati, la Rai per tutti i telespettatori senza alcun costo aggiuntivo).

Nel caleidoscopio di appuntamenti sportivi ce n'è anche un altro che ha eguale rilevanza per i risultati e la popolarità raggiunti da Jannik Sinner. È lui il tennista più atteso agli Internazionali d'Italia. A proposito del torneo che si giocherà nella Capitale, la Rai si è assicurata 11 partite singolari (una al giorno) del torneo maschile oltre alla finale singolare femminile o in alternativa la finale di doppio maschile o femminile. Questo sia per il 2024 e sia il 2025.

"Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo – hanno ammesso l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi – che garantirà alla più ampia platea possibile di fruire di due grandi momenti di sport, che vedranno protagonisti squadre e atleti italiani. Uefa Europa League e Internazionali Bnl d’Italia vanno infatti ad aggiungersi ad una programmazione sportiva che comprende anche i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi, gli Europei di calcio e di atletica, il Giro d’Italia e il Tour de France".