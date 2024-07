Italia-Norvegia Under 19, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita a Euro U19

video suggerito

La Nazionale italiana Under 19 di Bernardo Corradi gioca oggi a Belfast, alle 16:30, la prima partita del Girone A degli Europei di categoria contro la Norvegia. Il match sarà trasmesso in diretta tv, in chiaro e streaming dalla Rai. Gli Azzurrini debuttano da campioni in carica e sono inseriti nel gruppo che comprende anche l'Irlanda del Nord e l'Ucraina. Francesco Camarda e Simone Pafundi sono le stelline della selezione tricolore. Nell'altro girone ci sono Turchia, Danimarca, Spagna e Francia.

Il calendario del Girone A dell'Italia



Lunedì 15 luglio

Italia – Norvegia (16:30, Seaview, Belfast)

Irlanda del Nord – Ucraina (20:00, Inver Park, Larne)

Giovedì 18 luglio

Norvegia – Ucraina (16:30, Seaview, Belfast)

Irlanda del Nord – Italia (20:00, Inver Park, Larne)

Domenica 21 luglio

Norvegia – Irlanda del Nord (20:00, Seaview, Belfast)

Ucraina – Italia (20:00, Inver Park, Larne)

Le prime due classificate si sfideranno per le semifinali incrociate (25 luglio), che porteranno alla finalissima in programma il 28 luglio, e saranno anche qualificate per la Coppa del Mondo Fifa Under 20. Le due terze piazzate, invece, contenderanno l'ultimo posto disponibile in uno spareggio.

Partita: Italia U19-Norvegia U19

Orario: 16:30

Data: lunedì 15 luglio

Dove: Windsor Park di Belfast, Irlanda de Nord

Diretta TV: Rai Play Sport

Diretta Streaming: Rai Play Sport

Italia U19-Norvegia U19, dove vederla in diretta tv

La prima partita di Euro 2024 dell'Italia U19 sarà contro i pari età della Norvegia. La diretta tv dell'incontro sarà in chiaro e trasmessa dalla Rai su RaiPlay Sport. La si potrà vedere attraverso una Smart Tv oppure adattando la televisione coi consueti dispositivi (Amazon Firestick o Google Chromecast).

Italia U19-Norvegia U19, dove vederla in streaming

Sarà gratuita anche la diretta streaming di Italia U19-Norvegia U19 perché trasmessa sempre dalla Rai. La si potrà vedere collegandosi a RaiPlay Sport attraverso sito oppure la app della Tv di Stato.

La probabile formazione dell'Italia U19 contro la Norvegia U19

Gli Azzurrini vanno in campo oggi, lunedì 15 luglio alle 16.30 contro la Norvegia (Seaview Stadium, Belfast), mentre giovedì 18 affronteranno l'Irlanda del Nord (ore 20, Inver Park di Larne), domenica 21 (ore 20 a Larne) chiuderanno la prima fase con l'Ucraina. Quale sarà la formazione che Corradi schiererà nel match di esordio? Di seguito le possibili scelte.

ITALIA UNDER 19 (4-3-1-2): Marin; Pagnucco, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Mannini, Lipani, Ciammaglichella; Zeroli; Pafundi, Anghelé. Ct. Corradi.