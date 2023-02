Squadre di calcio femminile obbligatorie per tutti i club della Super League: svolta in Cina La Federazione calcistica cinese (CFA) ha inserito una norma che obbliga le società del massimo campionato maschile, la Super League, a disporre anche di una compagine femminile.

A cura di Marco Beltrami

Solo qualche anno fa, la Cina aveva stupito il mondo del calcio con investimenti record per l'acquisto di calciatori stranieri, tentati da stipendi faraonici. Quelle ingenti somme sono ormai un lontano ricordo, dopo che la pressione dei problemi finanziari, la crisi economica legata al Covid e la necessità di favorire il "prodotto interno" hanno spinto i vertici del Paese orientale a fare un passo indietro e limitare drasticamente il raggio d'azione dei club. Mentre negli ultimi giorni tiene banco lo scandalo legato alla presunta corruzione dei vertici del pallone, arriva una proposta rivoluzionaria che riguarda il calcio femminile.

La Federazione calcistica cinese (CFA) ha infatti inserito una norma che obbliga le società del massimo campionato maschile, la Super League, a disporre anche di una compagine femminile. In pratica dunque tra i requisiti obbligatori che i club dovranno presentare per potersi iscrivere al torneo più prestigioso del calcio cinese, c'è anche quello di avere al proprio attivo anche la gestione di una formazione femminile. Il tutto è stato ratificato attraverso una nota ufficiale, inviata poi a tutti gli addetti ai lavori.

Si legge nel comunicato che "queste squadre femminili, dovranno prendere parte alla "Chinese Women's Football Super League o alla lega di secondo e terzo livello", ovvero le prime tre serie del calcio femminile della Cina. Si tratta dunque di un'estensione di un provvedimento già introdotto nel 2019, quando la Federcalcio aveva chiesto solo ai suoi migliori club di avere una squadra femminile, come requisito di ammissione. All'epoca la Chinese Super League aveva solo 16 squadre, oggi ne ha 18.

Questo provvedimento è legato anche alle ambizioni del Paese che attraverso l'Amministrazione generale dello sport, ovvero l'agenzia sportiva nazionale cinese, ha annunciato l'ambizione di ospitare la Coppa del mondo femminile FIFA nel 2031. Si vuole così dare un'ulteriore spinta ad un movimento in grande crescita (al contrario di quello maschile che sta vivendo un momento di "regressione" dopo i fasti delle scorse annate"). La squadra di calcio femminile della Cina ha trionfato nell'AFC Women's Asian Cup lo scorso anno, e al momento occupa il 14° posto nel mondo. Si vuole così anche cavalcare l'onda del ritorno alla normalità, dopo l'allentamento delle restrizioni Covid: dopo 3 stagioni infatti, sarà possibile ripristinare il format normale dei tornei con i match in casa e in trasferta. Quale momento migliore dunque per non cercare di incentivare il calcio femminile?