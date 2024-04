video suggerito

Spunta un altro pallone in area e finisce in porta mentre segnano, l’autogol viene convalidato Curioso episodio durante Baleares-Real Madrid Castilla, con un pallone lanciato dagli spalti che è finito in porta proprio mentre si concretizzava un autogol. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una delle situazioni di gioco più curiose del fine settimana e della stagione si è concretizzata nella terza divisione del calcio spagnolo, la Primera RFEF, durante un match tra la squadra B del Real Madrid e l'Atletico Baleares. La partita è finita 0-1 per i Blancos, con un gol molto contestato realizzato quando di fatto c'erano due palloni contemporaneamente nell'area piccola. Un vero e proprio caso, con l'arbitro però che non ha riscontrato irregolarità.

Sugli sviluppi di una punizione dal lato destro della trequarti, Nico Paz ha battuto in modo velenoso. Il pallone dopo uno sfortunato tocco da parte di un giocatore di casa si è insaccato alle spalle del portiere dell'Atletico Baleares. Un episodio molto sfortunato diventato però ancor più particolare perché dagli spalti è stato lanciato un altro pallone in area. Mentre quello ufficiale della partita si è insaccato, il secondo ha toccato nuovamente il giocatore autore dell'autogol finendo di nuovo in porta. Nonostante tutto, il direttore di gara ha convalidato il gol della formazione madrilena, facendo discutere e non poco.

La formazione di casa infatti ha iniziato a inveire, e avrebbe voluto l'annullamento per la presenza di due pallone contemporaneamente al momento del gol. Una rete pesantissima perché il Real Madrid Castilla ha ottenuto così la vittoria di misura, allontanandosi dalla zona retrocessione, dove invece resta il Baleares, inguaiato. Si è discusso tanto della situazione, su cui si è espresso l'ex arbitro professionista Alfonso Pérez Burrull, attuale commentatore degli episodi da moviola.

Quest'ultimo ha valutato come corretta la decisione del direttore di gara ai microfoni di Radio March: "Il regolamento impone che il gol venga assegnato". A suo giudizio infatti sarebbe stato da annullare se l'intervento esterno del pallone avesse influenzato in modo significativo lo sviluppo dell'azione.