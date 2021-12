Spezia eliminato dalla Coppa Italia, il Lecce vince 2-0 e agli ottavi affronterà la Roma Il Lecce elimina lo Spezia e si guadagna il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022: i salentini affronteranno la Roma.

A cura di Vito Lamorte

Clamoroso al Picco. Lo Spezia è stato eliminato dalla Coppa Italia 2021-2022 in virtù della sconfitta rimediata per 2-0 dal Lecce. La squadra di Thiago Motta non ha disputato una buona partita e i salentini hanno approfittato delle défaillances difensive dei liguri guadagnandosi il passaggio agli ottavi di finale in maniera meritata: i ragazzi di Marco Baroni affronteranno la Roma di José Mourinho.

Dopo una prima parte di gara equilibrata, i salentini si sono portati in vantaggio alla fine della prima frazione con Marcin Listkowski, che di testa ha infilato Zoet dopo un preciso cross di Barreca dalla sinistra. Doccia fredda per gli Aquilotti, che hanno accusato il colpo e poco è arrivato il colpo di grazia.

All'inizio della ripresa la squadra di Baroni ha raddoppiato con Arturo Calabresi, che ha infilato il portiere avversario da pochi passi ed è andato a esultare sotto la porzione di stadio riservato ai tifosi pugliesi. Lo Spezia ha provato a reagire con i nervi ma i liguri la produzione offensiva si è fermata ad un palo con Strelec e ad un gol annullato a Reca nel finale.

Il Lecce sta facendo bene nel campionato di Serie B, visto che attualmente è al terzo posto a -4 dal Pisa capolista, e questa sera si è tolto la soddisfazione di eliminare una squadra di Serie A dalla Coppa Italia.

Il tabellino di Spezia-Lecce

RETI: 43′ Listkowski, 55′ Calabresi.

SPEZIA (3-5-1-1): Zoet; Hristov, Erlic (46′ Antiste), Bertola; Ferrer, Sher, Kiwior (46′ Bourabia), Agudelo (65′ Nguiamba), Bastoni (65′ Reca); Strelec; Nzola (70′ Colley). Allenatore: Thiago Motta.

LECCE (4-3-3): Bleve; Calabresi (85′ Gendrey), Meccariello, Dermaku, Barreca (72′ Gallo); Helgason (72′ Gargiulo), Blin, Bjorkengren; Listkowski, Olivieri (86′ Felici), Rodriguez. Allenatore: Marco Baroni.

ARBITRO: Valerio Marini.