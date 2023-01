Spaventoso infortunio per Prados, il crack della gamba rimbomba nello stadio: compagni in lacrime In una partita del campionato australiano il centrocampista ex Spezia Juande Prados ha subito un bruttissimo infortunio alla tibia. Uscito in barella è finito subito in ospedale. Il gioco è stato sospeso a lungo, in cui drammatici momenti uno dei compagni di squadra si è lasciato andare alle lacrime.

A cura di Alessio Morra

Di brutti infortuni purtroppo se ne vedono spesso sui campi di calcio. Quello che si è visto durante la partita del campionato australiano tra Melbourne City e Adelaide United è uno dei più brutali in assoluto. Il calciatore spagnolo Prados, che ha giocato pure con lo Spezia, ha riportato la frattura scomposta della tibia dopo un contrasto con un avversario. Le immagini sono davvero difficili da vedere.

La partita tra il Melbourne City e l'Adelaide City della A-League era una delle principali dell'ultimo turno. Una sfida per il titolo. Il Melbourne è al comando, l'Adelaide è quinto. Partita splendida, terminata sul punteggio di 3-3. Con l'Adelaide che passa dopo un minuto e chiude il primo tempo sul 3-1, ma viene agganciato con un rigore nei minuti di recupero. L'esito del match è stato anche condizionato da un infortunio orribile accaduto al Juande Prados, calciatore spagnolo che era subentrato nella ripresa.

Al minuto 66 l'ex calciatore dello Spezia è andato in contrasto con un avversario. Impatto durissimo. La diagnosi è tremenda: frattura scomposta a livello tibiale. La partita viene stoppata molto a lungo. Il calciatore lascia il campo in ambulanza e d'urgenza va in ospedale. Quello che si vede in campo è davvero orribile. Juande Prados capisce subito che il problema è molto serio, ma forse non immagina o quantomeno spera non sia troppo serio il fatto. I compagni di squadra e gli avversari sono terrorizzati. Javier Lopez è in lacrime. Immagini molto forti.

Per Juande Prados si prevede un lunghissimo stop. Prados è un nome noto anche in Italia, perché il centrocampista per tre stagioni ha vestito la maglia dello Spezia prima di svernare in Australia. Il bordocampista della TV che trasmette gli incontri Michael Zappone ha detto: "Ero letteralmente a pochi metri da dove è successo e ho sentito il crack, è stato un suono terribile". Mentre il telecronista dell'incontro Simon Hill si è rifiutato di rivedere l'intervento: "Non voglio vederlo, è orribile".