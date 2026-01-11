Spalletti vuole una Juve in crescendo anche sul mercato: “Fiducia a David, ma la rosa va completata”

Luciano Spalletti ha la consapevolezza di una Juventus che sta crescendo nel tempo e lo sta dimostrando il gioco e i risultati, Con enormi margini di miglioramento: “Dobbiamo ancora lavorarci a fondo”, ha sottolineato sul fronte campo. Poi, il pensiero al mercato: “In alcuni ruoli siamo scoperti, la rosa andrà completata”

La Juventus è chiamata al colpo di coda in campionato con il posticipo di lunedì sera contro la Cremonese, ritornando davanti al proprio pubblico dello JStadium. Per iniziare nel modo migliore il girone di ritorno ma soprattutto per dare continuità di gioco, rendimento e risultati ad un crescendo manifesto, che lo stesso Luciano Spalletti non nega. Anche se lascia delle parentesi nel proprio discorso, in primis sul fronte mercato invernale: "In alcuni ruoli siamo scoperti" ha ammesso candidamente nella conferenza di vigilia dove ha confermato fiducia al ritrovato David: "Domani gioca".

Spalletti e la Juventus in crescendo: "Dobbiamo ancora lavorarci sopra"

Luciano Spalletti si gode una Juventus che pian piano, non senza difficoltà e incidenti di percorso, sta riuscendo a plasmare secondo i propri dettami tattici e tecnici. Lo dicono i risultati ma anche – e soprattutto – da come stanno arrivando, attraverso il gioco, le occasioni, la gestione di una rosa in cui sta rideterminando gerarchie, nel segno della fiducia e della convinzione di poter fare bene. E anche meglio: "Siamo cresciuti in tante cose ma tante altre dobbiamo ancora acchiapparle" ha ammesso il tecnico bianconero. "Tutti questi aspetti fanno parte del nostro calcio attuale. Invece di metterle in seconde, terze posizioni sono diventate fondamentali ora: gestire determinate situazioni è come avere u giocatore che ti sa fare dribbling o ti crea una grande occasione da gol. Dobbiamo ancora lavorarci e non considerarle secondarie".

Spalletti e il mercato: "La rosa va completata, in alcuni ruoli siamo scoperti"

Non è una critica, anzi. Nel ragionamento di Spalletti è semplicemente un dato di fatto da cui ripartire: "Siamo sulla buona strada ma c'è l'obbligo di rifarlo tutte le volte che possiamo". Non solo sul campo, ma anche chiamando all'appello la società: "In alcuni ruoli siamo scoperti" ha evidenziato riferendosi al mercato e alle possibilità che potranno arrivare da gennaio, "la rosa deve andare completata". Un pensiero chiaro, senza polemiche ma con la determinazione di chi sa che per fare di più serve anche più qualità in vista della seconda parte decisiva di stagione.

La fiducia a David: "Tatticamente utile, buona l'intesa ma mi aspetto cresca ancora"

Intanto, la certezza è che contro la Cremonese, la Juventus ripartirà dalle ultime gare convincenti, senza cambi né turnover. Puntando moltissimo sul giocatore ritrovato, David: "Contro il Sassuolo ha giocato una grande gara e sul punto di vista tattico ti crea i vuoti per far inserire i compagni. In quel caso è capitato con la rete di Miretti e sta dimostrando di avere una buona intesa con la squadra. Ma mi attendo che cresca ancora e domani gli si darà di nuovo la fiducia".