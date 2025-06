video suggerito

Spalletti risponde fiero a chi ne chiede esonero o dimissioni dopo il disastro in Norvegia-Italia Luciano Spalletti ha parlato al termine della partita persa clamorosamente dalla sua Italia contro la Norvegia nella prima sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. Il CT azzurro difende le sue scelte: “Si va avanti con questo progetto, è il migliore che abbiamo valutato”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luciano Spalletti ha parlato al termine della partita persa clamorosamente dalla sua Italia contro la Norvegia nella prima sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. Il CT azzurro a caldo, subito dopo il triplice fischio che ha sancito il 3-0 finale, ha parlato della partita ai microfoni Rai difendendo però il suo lavoro. Prima con l'analisi della sfida: "Il primo gol era evitabile, poi negli spazi larghi loro hanno un paio di individualità che ci hanno messo in difficoltà ed è stato tutto molto difficile" ha spiegato Spalletti.

Poi il CT azzurro ha sottolineato: "Dopo il 2-0 loro si sono ripiegati, aspettavano bene a metà campo e gli spazi era difficile trovarli e soprattutto la mancanza di giocatori che fanno l'uno contro uno e saltano l'avversario in certe circostanze fanno la differenza". Al termine dell'intervista chiedono poi a Spalletti se il progetto sia da mettere in discussione e se sia disposto ad andare avanti. Il CT azzurro risponde fiero: "Io faccio sempre capo a questo gruppo qui, è un gruppo che ho scelto e guardato – spiega -. Si va avanti con questo progetto, è il migliore che abbiamo valutato".

Haaland tra Bastoni e Coppola.

Il coro sui social dei tanti tifosi azzurri, compresi coloro che erano allo stadio e hanno dato vita a una sorta di contestazione, parlano di esonero o dimissioni di Spalletti. Il CT però mette il petto in fuori e difende le sue scelte: "Io faccio sempre capo a questo gruppo qui, è un gruppo che ho scelto e guardato, per cui c'è da migliorare sotto certi aspetti, non possiamo dare certi vantaggi come fatto stasera ma bisogna andare con questo progetto – sottolinea ancora –. Bisogna far meglio, il gruppo lo difendo sempre ma si ha bisogno di giocatori che diano il loro meglio".

Spalletti deluso durante la sfida in Norvegia.

Le parole di Spalletti in sala stampa

L'allenatore in sala stampa poi sottolinea la necessità di vedere in campo giocatori con le giuste motivazioni: "Polemiche poche, se mi sento solo no, ma anche se fossi solo sono il responsabile di questa cosa qui, non c'è nessuna compassione da fare a nessuno – ha spiegato il CT dell'Italia che ha poi concluso -. Quello che mi dà più fastidio è quando qualcuno dice che vuole venire in mio soccorso perché da solo non ce la faccio, questo mi manda in bestia". Insomma, Spalletti per ora non sembra orientato a gettare la spugna a meno di clamorosi ribaltoni.