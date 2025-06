Spalletti replica con un ghigno al giornalista norvegese: "Io ho rispetto... e se perdete voi?"

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

È paradossale pensare che la prima partita del girone di qualificazioni mondiali che stasera vedrà l'Italia impegnata in Norvegia sia già di fatto una gara da dentro o fuori, eppure le cose non sono molto distanti da questo scenario, visto che sarà solo la prima classificata ad accedere direttamente alla fase finale (sappiamo bene quanto sia difficile superare i playoff da seconde…) e d'altro canto le altre squadre inserite nel gruppo (Israele, Estonia e Moldova) appaiono destinate a fare da contorno al duello con gli scandinavi. Insomma perdere all'Ullevaal Stadion di Oslo potrebbe essere davvero senza ritorno per gli azzurri, considerando anche che la squadra dello spauracchio Haaland già ha vinto le prime due partite di goleada con Moldova (5-0) e Israele (4-2), match giocati peraltro entrambe fuori casa.

Spalletti replica a tono al giornalista norvegese: "Io ho anche un po' di rispetto…"

La pressione è massima su Luciano Spalletti, che si presenta all'appuntamento fondamentale di stasera con una squadra stanchissima in alcuni elementi (vedansi gli interisti usciti a pezzi dalla finale di Champions e in generale dalla lunghissima stagione) e anche con parecchie defezioni, soprattutto in difesa, dove la coperta è cortissima, tra gli infortuni di Buongiorno, Calafiori e Gabbia (pesante anche il forfait dell'ultim'ora di Kean in attacco) e il gran rifiuto di Acerbi. Il CT comunque non si scompone e risponde con un ghigno alla domanda fattagli nella conferenza di vigilia da un giornalista norvegese.

Luciano Spalletti ascolta la domanda alla vigilia di Norvegia-Italia

"La gente pensa che la Norvegia è messa bene per qualificarsi al Mondiale se vince domani – viene chiesto a Spalletti – Lei cosa pensa se l'Italia perde domani?". Il 66enne allenatore toscano alza le spalle e ridacchia, poi scandisce la risposta: "Io ho anche un po' di rispetto… e penso anche se perdete voi, quello che pensate… quindi penso un po' a me, penso un po' a voi… nel senso che è una cosa che è possibile, ci sono tre risultati possibili e penso a giocarmeli tutti e tre alla pari, nel senso che provo a vincerla la partita io, come provate a vincerla voi. Poi si starà a vedere quello che succede e affronterò quello che succede…".