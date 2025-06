video suggerito

Moise Kean salta la Norvegia, un altro infortunio per Spalletti: l’Italia perde un altro calciatore A causa di un infortunio muscolare Moise Kean non sarà a disposizione dell’Italia per le partite con Norvegia e Moldavia delle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia perde pure Moise Kean. Al già lungo elenco di infortunati di Spalletti si aggiunge pure l'attaccante della Fiorentina, che ha lasciato nella mattinata di giovedì il ritiro della Nazionale a causa di un problema fisico accusato durante l'ultimo allenamento. Kean non verrà sostituito, restano cinque attaccanti nella rosa della Nazionale per le partite di Qualificazioni ai Mondiali con la Norvegia e la Moldavia.

Kean ko, un altro indisponibile per l'Italia

La legge di Murphy applicata all'ennesima potenza. Aver pescato la Norvegia, una delle pochissime squadre temibili, era già un'avvisaglia vera e propria. Poi uno via l'altro una serie di infortuni. Spalletti contro Haaland non ha praticamente la difesa. Dei centrali titolari resta solo Bastoni. Fuori per infortunio Buongiorno e Calafiori, Acerbi si è tirato fuori. Poi si è infortunato Gabbia. E in mezzo è finito ko pure Locatelli, che ha ridotto numericamente il centrocampo. E ora pure Kean, che era in ballottaggio con Retegui, che a Oslo sarà titolare. Kean ha riportato un risentimento muscolare alla coscia destra e chiude così la sua stagione.

Le probabili formazioni di Norvegia-Italia

Le scelte di Spalletti sono quasi obbligate. Donnarumma in porta naturalmente, davanti a lui Di Lorenzo, Gatti e Bastoni, un terzetto inedito. Centrocampo a cinque con Cambiaso e Udogie sulle fasce. Barella, Rovella e Tonali in mezzo. Raspadori in appoggio quindi a Retegui, che prenderà il posto di Kean.

Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sorloth. All. Solbakken.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Bastoni; Cambiaso, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui. All. Spalletti.