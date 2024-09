video suggerito

Spalletti perde due giocatori per la sfida contro Israele: Calafiori e Pellegrini lasciano il ritiro Spalletti perde due giocatori per Italia-Israele: Calafiori è tornato in Italia per un problema al polpaccio, guaio muscolare per Pellegrini che salterà la partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Arriva la prima tegola per l'Italia in questa Nations League: nella partita contro Israele Luciano Spalletti non avrà a disposizione Riccardo Calafiori e Lorenzo Pellegrini, entrambi out per il prossimo impegno a causa di due infortuni. I giocatori hanno già lasciato il ritiro azzurro di Budapest per far ritorno in Italia e sottoporsi a ulteriori accertamenti per delineare i tempi di recupero.

Calafiori ha già lasciato il ritiro

L'assenza più importante per Spalletti è sicuramente quella del difensore dell'Arsenal. Nella partita contro la Francia era stato un tassello preziosissimo per le tattiche azzurre ma contro Israele non sarà convocato a causa di un infortunio subito proprio in quell'occasione. Calafiori non si è ripreso ancora dal problema al polpaccio procurato durante uno scontro con Dembele: quel contatto gli ha lasciato qualche strascico, tanto da portarlo ad abbandonare il ritiro dell'Italia per tornare in patria.

Calafiori è già stato sottoposto ad alcuni esami medici che hanno evidenziato un trauma contusivo, anche se dall'Inghilterra temono che si possa trattare di un infortunio più serio che richiederà molto più tempo per essere superato.

Out anche Pellegrini

Spalletti dovrà fare a meno anche di Pellegrini contro Israele. Secondo quanto riportato da SkySport il giocatore della Roma è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato un problema muscolare: anche lui come Calafiori presto lascerà il ritiro di Budapest per far ritorno nella capitale dove la sua situazione verrà approfondita. Si teme anche in questo caso un problema più serio che verrà valutato dai giallorossi nelle prossime ore. Per il momento le prime analisi non parlano di un infortunio serio e De Rossi incrocia le dita per poterlo avere a disposizione per la prossima partita di campionato contro il Genoa.