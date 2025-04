video suggerito

Gli infortuni di Skorupski e Ferguson agitano il Bologna: salteranno le partite cruciali, anche l’Inter Il Bologna perde per infortunio Skorupski e Ferguson. I due giocatori, fuori contro il Napoli, salteranno le sfide cruciali del finale di stagione della squadra di Italiano. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Bologna è riuscito a strappare un pareggio al Napoli nell'ultimo turno di campionato e per poco con Castro non riusciva nell'impresa di battere gli azzurri. Gli emiliani restano al quarto posto che vale la Champions ma dietro c'è una Juventus che non molla così come Lazio e Fiorentina. Nella notte del Dall'Ara in cui la squadra di Vincenzo Italiano ha brillato soprattutto nella ripresa, l'unica nota stonata è rappresentata dagli infortuni di Skorupski e Ferguson. Uomini chiave nello scacchiere tattico di Italiano che dovranno stare fermi per un p0′ di tempo.

Una mazzata per gli emiliani che hanno informato tutti sulle condizioni dei due giocatori con una nota ufficiale: "Gli esami a cui sono stati sottoposti Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado dell’adduttore destro, e una lesione di basso grado del retto femorale destro. Per entrambi i tempi di recupero sono di tre settimane". Un rientro che dunque costringe Italiano a cambiare un po' assetto ai rossoblù, soprattutto dal punto di vista degli uomini da schierare nelle partite cruciali della stagione.

Ferguson si era infortunato nel riscaldamento.

Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di due giocatori importanti nel corso delle prossime settimane. Skorupski ha riportato una lesione di basso grado dell'adduttore destro dopo il gol di Anguissa, mentre il problema muscolare che aveva fermato Ferguson nel corso del riscaldamento si è rivelata una lesione di basso grado del retto femorale destro. I due raggiungono in infermeria Calabria, alle prese con una distorsione alla caviglia. Ma quali e quante partite salteranno i due giocatori in questo finale di stagione del Bologna?

Chi giocherà al posto di Skorupski e Ferguson

Niente Bergamo, Inter, semifinale di ritorno con l'Empoli per centrocampista e portiere rossoblù, a rischio anche per la trasferta di Udine, in questo finale di campionato che vede i rossoblù in corsa per la Champions. Ieri Italiano in porta ha schierato Ravaglia che in un paio di occasioni si è fatto trovare pronto. Al posto di Ferguson invece dovrebbe esserci Aebischer proprio come accaduto contro il Napoli a meno di ripensamenti di Italiano. Di certo due giocatori importanti assenti in partite fondamentali per la stagione.