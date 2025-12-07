Spalletti: “Juve scolastica, ci siamo impantanati. Il cambio di Yildiz? Openda è costato 50 milioni”

Luciano Spalletti dopo il ko della Juventus con il Napoli ha analizzato la partita ed ha puntato il dito contro la squadra, che ha commesso una serie di errori: “Ora dobbiamo tirare le somme”.

Il ritorno a Napoli di Spalletti è stato amaro. La Juventus è uscita sconfitta per 2-1 dal Maradona, doppietta di Hojlund e primo ko per il tecnico toscano che dopo la partita era molto amareggiato. Più per il modo in cui i suoi ragazzi che per la sconfitta. Una Juventus che per l'ex C.T. ha commesso una serie di errori, uno via l'altro, errori che sono stati poi pagati a carissimo prezzo: "Ora dobbiamo tirare le somme". Poi ha parlato, a Sky, del cambio di Yildiz con Openda.

Gli errori della Juventus

Spalletti si è presentato a DAZN subito dopo la partita ed ha analizzato il match della Juventus a Napoli: "Loro sono subito partiti più forti di noi, che siamo stati più timidi nel girare la palla. Non siamo riusciti ad avere superiorità e abbiamo perso troppe palle a metà campo".

Poi ha analizzato una serie di errori della sua squadra ed ha con una serie di paroline messo il dito nella piega: "Locatelli si è abbassato un po' troppo e non ha mantenuto quella posizione di metà campo, i due attaccanti hanno avuto poca mobilità e così siamo rimasti sempre impantanati. In generale non siamo riusciti a far girare palla, così è saltato fuori il discorso che si diceva prima della partita. Nel secondo tempo siamo andati meglio perché abbiamo giocato uomo contro uomo, dopo l'1-1 abbiamo preso in mano il pallino ma abbiamo fatto cose troppo scolastiche, non forzando mai la giocata a livello di squadra. C'è da fare dei passi in avanti anche velocemente, qualche partita l'abbiamo giocata, ora dobbiamo tirare qualche somma".

Leggi anche Spalletti sta pensando di cambiare ruolo a Yildiz nella Juventus, contro il Napoli e non solo

Al Maradona, la Juventus è stata sconfitta per 2–1 dal Napoli.

"Se non la guidi tu la partita finisci per diventarne passeggero"

Il tecnico juventino ha analizzato anche il gol del 2-1, quello che ha deciso la partita: "Possiamo fare meglio oggi. Se non la guidi tu la partita finisci per diventarne passeggero, per cui poi diventa difficile. In generale basta parlarsi e mettersi a posto. Nel gol del 2-1 siamo in due contro uno, gliel'abbiamo fatta mettere comoda laggiù quando ha fatto il cross. Potevamo rifiatare l'azione precedente ma lì Di Gregorio l'ha rilanciata subito".

L'ultima battuta a DAZN l'ha riservata alla sua ex squadra: "Quando ci sono una serie di cori come questi qui è uno spettacolo qui, è una cornice che solo il Maradona ha".

La sostituzione di Yildiz con Openda

Mentre nella conferenza stampa nel ventre dello stadio ha ricevuto una domanda da parte di Sky sulla sostituzione di Yildiz, uscito dal campo dopo il gol e quando il punteggio era ancora in parità: "Yildiz? Sette giorni fa mi avete domandato se aveva bisogno di riposo. Si è messo Openda, è un giocatore che è costato 50 milioni. Questo è il solito giochino dei sinonimi e contrari. Anche lui deve fare qualcosa di più".