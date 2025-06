video suggerito

Spagna in finale di Nations League dopo una partita folle contro la Francia: ben 9 gol segnati La Spagna dà vita a una partita pazzesca contro la Francia e si prende la finale di Nations League che si giocherà domenica 8 giugno alle 21:00 contro il Portogallo. Yamal e compagni battono 5-3 la Nazionale di Deschamps dopo un finale folle.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Spagna dà vita a una partita pazzesca contro la Francia e si prende la finale di Nations League che si giocherà domenica 8 giugno alle 21:00 contro il Portogallo. Yamal e compagni battono 5-3 la Nazionale di Deschamps in una partita che a un certo punto è sembrata subito senza storia. Doppio vantaggio spagnolo nel primo tempo che poi dilagano nella ripresa prima del rigore procurato e realizzato da Mbappé che rende solo meno pesante il passivo.

Il 5-1 è firmato ancora da Yamal prima delle reti di Cherki e l'autogol di Vivian e del definitivo quarto gol francese di Kolo Muani che ha dato alla Nazionale di Deschamps solo la speranza di un'impresa che sarebbe stata folle. La Francia sfiderà nella "finale" per il terzo posto la Germania sempre domenica 8 giugno ma alle ore 15:00.

Il primo gol della Spagna.

La Spagna rifila due gol alla Francia nel primo tempo

Il primo tempo tra Spagna e Francia ha messo nettamente in evidenza le difficoltà dei transalpini contro la nazionale di De La Fuente. La Roja infatti parte subito forte con un ritmo intenso, veloce e ricco di occasioni che però arriveranno da una parte e dall'altra. Se la Spagna però è stata più precisa nella finalizzazione, la Francia ha sprecato davvero tanto, trovando sulla sua strada un ottimo Unai Simon protagonista di diverse parate importanti. Evanescente Mbappè mentre sono stati più incisivi Douè e Dembelè, ma il portiere spagnolo è stato attentissimo in ogni circostanza.

E proprio quando sembrava che la Francia potesse cercare un'occasione importante da gol ecco arrivare il vantaggio della Spagna. Bellissima giocata spalle alla porta di Oyarzabal, che riesce a liberare al tiro Nico Williams per il vantaggio. Il raddoppio arriva poco dopo Merino che dialoga con Oyarzabal e di destro batte Maignan con un destro rasoterra sul primo pallo. Annullato dopo un po' un gol a Huijsen per fuorigioco confermato dal VAR. Il primo tempo si chiude di fatto con la Spagna in vantaggio di due e pienamente in controllo della partita.

L'esultanza della Spagna.

Francia travolta nella ripresa da una Spagna perfetta

Il secondo tempo si apre chiaramente con la Francia pronta a reagire. I transalpini lo fanno con due azioni importanti. La prima di Kalulu con un assist sul secondo palo sul quale non arriva nessuno e la seconda con Theo Hernandez il quale fa un tiro-cross che sfiora il secondo palo. La mazzata per la Francia è però dietro l'angolo con il rigore assegnato alla Spagna per fallo di Rabiot su Yamal. Proprio il gioiello del Barcellona si incarica subito della battuta e batte senza problemi Maignan costringendo la Francia al pesante passivo di 3-0 dopo 53 minuti di gioco.

Partita senza storia in questo momento e risultato che diventa ancora più rotondo dopo il poker siglato da Pedri. La Francia reagisce con il rigore procurato e trasformato da Mbappé che fa 4-1. Ma Yamal è ovunque e mette a segno la rete del 5-1. Il talento del Barcellona resiste alla carica di Lenglet e da posizione defilata calcia di punta. Maignan, preso in controtempo. Nel finale il gol di Cherki e l'autogol di Vivian danno alla Nazionale di Deschamps la possibilità di credere in un'incredibile rimonta che a un certo punto sembra materializzarsi col 5-4 messo a segno da Kolo Muani nel terzo minuto di recupero su 5. Ma non c'è più tempo: finisce 5-4.