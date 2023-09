Souness senza pietà su Pogba, aspettava il momento giusto per vendicarsi: “È uno str…o pigro” Graeme Souness ha riservato una pesante stoccata a Paul Pogba, vendicandosi dopo il botta e risposta del passato. Parole pesanti.

A cura di Marco Beltrami

Paul Pogba sta vivendo il periodo più buio della sua carriera. La positività al testosterone dopo i controlli antidoping è stata un'altra mazzata per il centrocampista della Juventus che ora spera di dimostrare la sua innocenza anche attraverso le controanalisi per evitare sanzioni pesantissime. In questo momento molto complicato, c'è chi ha deciso di riservagli una stilettata per quella che sembra una vera e propria vendetta.

Stiamo parlando di Graeme Souness, icona del calcio britannico con un passato in Serie A. L’ex centrocampista e allenatore di Tottenham, Middlesbrough, Rangers e Sampdoria da anni ricopre anche il ruolo di opinionista. Nel suo ultimo intervento in un podcast oltremanica, Souness ha utilizzato parole molto pesanti nei confronti del "Polpo".

Nell'evento live del podcast di Second Captains a Dublino, Souness ha definito Pogba uno "str..o pigro". Dito puntato sull'etica del lavoro del centrocampista francese della Juventus, a detta della grande gloria deficitaria: "È un giovane estremamente talentuoso. Dovrebbe essere uno dei migliori centrocampisti al mondo. Ma è pigro. Se ricordate come tirava i rigori (con una rincorsa balbettante). Era lui che voleva essere la star dello spettacolo in quel periodo di tempo. Se è pigro nelle partite, lo sarà anche in allenamento, e come puoi inseguire gli altri così?".

Quando è stato chiesto all'ex blucerchiato se ritenesse troppo pesanti e critiche mosse anche in passato al giocatore lui ha chiuso il caso con queste parole: "Nemmeno per un nanosecondo, no, è uno str…o pigro". Dunque Souness è tornato a parlare di Pogba dopo le critiche feroci mosse nel suo periodo inglese, quando si chiedeva se "avesse un cervello calcistico".

In quell'occasione l'ex campione del mondo rispose così: "Non sapevo nemmeno chi fosse, davvero, avevo sentito che era un grande giocatore e cose del genere. Conosco il volto ma (non) il nome. Come ho detto, non sono qualcuno che guarda molto (esperti). Guardo molto calcio ma non resto dopo la partita ad ascoltare cosa dicono sul perché hanno fatto questo o perché hanno fatto quello. Mi piace concentrarmi sul calcio". Ecco ora la resa dei conti con Souness che affonda Pogba nel periodo più critico della sua carriera.