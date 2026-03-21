Juventus-Sassuolo LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

La diretta live della partita Juventus-Sassuolo per la 30ª giornata di Serie A. Spalletti punta su Yildiz e David, tra i pali Perin. Bianconeri a caccia del quarto posto del Como, che è un punto più su. Diretta TV su DAZN e Sky e in streaming sulle app DAZN e SkyGo, nonché su NOW.
Sassuolo con pessimi precedenti a Torino con la Juventus: 4 punti raccolti su 48
Il campo della Juventus è quello dove il Sassuolo nella sua storia ha ottenuto meno punti in assoluto: appena 4 sui 48 disponibili nelle 16 partite giocate. Il che è frutto di una sola vittoria (ottobre 2021), un solo pareggio e per il resto ben 14 sconfitte, di cui le ultime due per 3-0.
Juve al lavoro già per il prossimo anno: spunta Retegui per l'attacco
Mentre in campionato prova ad acciuffare il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus pensa già al futuro: nel mirino ci sono un parametro zero eccellente come Bernardo Silva, che potrebbe lasciare il Manchester City, e Mateo Retegui per l'attacco. Il nome dell'attaccante dell'Italia, attualmente in Arabia Saudita, è spuntato nelle ultime ore.
Come arriva il Sassuolo alla partita di oggi
Il Sassuolo di Fabio Grosso sta facendo benissimo, l'attuale decimo posto significa salvezza praticamente certa, e non potrebbe essere diversamente visto che parliamo di una squadra che prima delle ultime due gare aveva vinto ben 5 partite delle 6 giocate in campionato. Il trend è leggermente negativo appunto negli ultimi due match, persi entrambi di misura a Roma con la Lazio e in casa col Bologna.
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
La Juventus si è rilanciata in campionato dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray dello scorso 25 febbraio: il pareggio 3-3 a Roma è stato seguito dalle due vittorie con Pisa e Udinese. La squadra di Spalletti punta ora il quarto posto del Como, che è solo un punto più su, mentre alle spalle bisogna guardarsi dalla Roma che è due punti dietro.
Dove vedere Juventus-Sassuolo di Serie A in TV e streaming
Il match tra Juventus e Sassuolo di sabato 21 marzo alle 20:45 sarà visibile in TV sia su DAZN (su Smart TV) che su Sky, in entrambi i casi per abbonati. Per quanto riguarda Sky, i canali su cui sarà trasmessa la partita sono Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). L'incontro tra Juve e Sassuolo sarà fruibile anche in streaming, sempre per gli abbonati, via app DAZN su tablet e smartphone e tramite l'app SkyGo.