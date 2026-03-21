Juventus-Sassuolo LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

Il match tra Juventus e Sassuolo di sabato 21 marzo alle 20:45 sarà visibile in TV sia su DAZN (su Smart TV) che su Sky, in entrambi i casi per abbonati. Per quanto riguarda Sky, i canali su cui sarà trasmessa la partita sono Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). L'incontro tra Juve e Sassuolo sarà fruibile anche in streaming, sempre per gli abbonati, via app DAZN su tablet e smartphone e tramite l'app SkyGo.