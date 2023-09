Cosa rischia Paul Pogba in caso di squalifica per doping: lungo stop, fino a 4 anni di sospensione Dopo la positività al testosterone dalle prime analisi effettuate a seguito di Udinese-Juventus, ora si devono attendere le contro analisi. Se verrà confermata l’assunzione della sostanza per Pogba si potrebbe spalancare una lunga squalifica, fino a 4 anni.

A cura di Alessio Pediglieri

La notizia della positività di Paul Pogba al testosterone ha scosso il mondo del calcio e dello sport in generale: il centrocampista in forza alla Juventus e nazionale francese a seguito dei controlli antidoping eseguiti dopo le prime giornate di campionato, non avrebbe superato il test e adesso rischia di incorrere in una severa squalifica. Bisognerà comunque attendere le contro analisi, perché fino a quel momento Pogba può ancora evitare sanzioni in caso di negatività.

Il controllo in cui è risultata la positività al testosterone è relativo a quello effettuato dopo la prima giornata di campionato quando la Juventus aveva giocato in trasferta alla Dacia Arena contro l'Udinese. In quell'occasione, i bianconeri di Allegri avevano trionfato 3-0 e Paul Pogba, regolarmente convocato, era rimasto per tutti i 90 minuti in panchina. Una scelta che però non ha evitato di finire nella chiamata casuale effettuata dai medici ispettori della FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) in collaborazione con i Rappresentanti Antidoping della FIGC.

Ora, come da regolamento, bisognerà attendere comunque le contro analisi prima di formulare qualsiasi tipo di ipotesi perché fino a quel momento Pogba ha diritto di avere il beneficio del dubbio senza alcuna accusa formale. Il regolamento, però, cosa prevede nella malaugurata ipotesi di una conferma della positività al testosterone? Il Codice Sportivo Antidoping formulato dalla NADA in base alle direttive internazionali WADA e adottato dalla FIGC, spiega nel dettaglio le circostanze che determinano la squalifica di un atleta con uno stop non inferiore a 1 anno e che può arrivare fino a 4 stagioni.

Nel merito, in caso di positività confermata dalle contro analisi alla sostanza contestata (testosterone) Pogba sarà costretto ad andare a giudizio davanti al tribunale nazionale dell’antidoping e subire le pene previste: una squalifica fino a due anni, che potrebbero anche raddoppiare in caso di accertata intenzionalità nell’assunzione del prodotto proibito. In questo momento, comunque si è in quella fase che il regolamento definisce "Fase di indagine" prevista nel "Provvedimento Disciplinare" all'interno delle Norme Sportive Antidoping e che recita come all'atleta coinvolto in una positività del primo campione, si dia il "diritto di richiedere, entro 3 (tre) giorni dalla data di notifica dell’Esito avverso, l’effettuazione della controanalisi con oneri a suo carico".

Fino a quel momento, Paul Pogba si trova adesso in ciò che viene definita "sospensione cautelare" (Art. 22 delle Norme sportive Antidoping) fino alla conclusione delle analisi del secondo campione. Ed è a quel punto che scatterebbero le eventuali, durissime, sanzioni previste nella Sezione II, Art. 4 "Sanzioni individuali" in cui si evidenzia che il massimo provvedimento possa arrivare fino a 4 anni "se la violazione delle norme antidoping riguarda una sostanza vietata specificata e l’Organizzazione Antidoping è in grado di dimostrare che la violazione è intenzionale"