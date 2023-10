Cosa succederà a Pogba dopo l’esito delle controanalisi: rischia una squalifica di quattro anni Le controanalisi hanno confermato la positività di Pogba al testosterone: adesso le provette passeranno alla giustizia antidoping e il francese avrà 20 giorni per rispondere.

A cura di Ada Cotugno

La conferma della positività di Paul Pogba è ormai ufficiale: anche nelle controanalisi effettuate sul campione B il centrocampista francese della Juventus è stato trovato positivo al testosterone, così come già evidenziato dal primo test effettuato. I nuovi esami, che si sono svolti nel laboratorio romano dell'Acqua Acetosa, hanno confermato quanto emerso lo scorso 11 settembre da un controllo dopo la partita tra i bianconeri e l'Udinese.

Cosa succederà adesso al centrocampista? Il caso Pogba si infittisce e adesso tutte le provette analizzate passeranno alla giustizia antidoping, appendice della giustizia sportiva. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport nelle prossime ore il giocatore riceverà l'esito ufficiale delle analisi, assieme ad alcune informazioni essenziali per la sua difesa. Comincerà così una nuova storia per lui, lontana dalla Juventus che lo aveva riaccolto per la seconda volta all'inizio della scorsa stagione.

Adesso tutto passa nelle mai del francese che dovrà affrontare le indagini, un momento sicuramente non facile: al momento tutti i presupposti esistenti porterebbero a una squalifica di quattro anni in caso di assunzione consapevole che potrebbe essere ridotta di un anno in caso di ammissione da parte del giocatore. Non è ancora chiara quale sarà la strategia difensiva dei suoi legali, soprattutto dopo la richiesta delle controanalisi.

Di sicuro Pogba proverà a dimostrare di aver assunto la sostanza non intenzionalmente: secondo la prima versione infatti si sarebbe fidato del parere di un medico che gli ha consigliato alcuni integratori provenienti dal'America, non prescritti in nessun modo dallo staff medico della Juventus. Se la "non intenzionalità" venisse dimostrata allora la squalifica potrebbe essere dimezzata e diventare di due anni, con possibilità di ottenere ancora un piccolo sconto attraverso un "accordo riservato non riproducibile", come riporta la rosea.

Nella lettera di deferimento la procura antidoping dovrà presentare la sua accusa a Pogba che da quel momento avrà 20 giorni di tempo per rispondere ed eventualmente fare un'ammissione per ottenere una riduzione della pena. In caso contrario la questione passerà subito al Tribunale Nazionale Antidoping.