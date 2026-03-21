Il Sassuolo frena la corsa Champions della Juve, è 1-1: Locatelli sbaglia un rigore, Muric para tutto

La Juventus non va oltre il pareggio 1-1 contro il Sassuolo. Yildiz porta in vantaggio i bianconeri, poi Pinamonti pareggia nella ripresa. Nel finale Muric para tutto su Boga e Milik, poi soprattutto blocca un rigore di Locatelli che dal dischetto non riesce a mettere in rete una palla che avrebbe dato alla Juve tre punti d'oro per la Champions. Ora la corsa al quarto si complica tantissimo.

L’esultanza di Yildiz al gol.

Il gol di Yildiz per il vantaggio Juve nel primo tempo

La Juventus aveva chiuso il primo tempo in vantaggio di 1-0. Il gol di Yildiz aveva sbloccato quasi subito la partita dei bianconeri che sono stati in grado di dominare totalmente la prima frazione. Il turco è arrivato in gol grazie alla prima delle tante sgroppate a destra di Conceicao bravo a servire l'assist basso per l'accorrente 10 bianconeri che mette la palla in porta. La Juventus va ancora vicina al gol con Locatelli e poi anche con Kalulu che dopo l'ennesimo assist di Conceicao da destra sfiora il palo facendo tirare un sospiro di sollievo ai neroverde.

Sassuolo che di fatto si rende pericoloso sul finire di tempo quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Berardi il colpo di testa di Walukiewicz rischia di beffare Perin ma la palla per sua fortuna finisce alta sulla traversa. Il Sassuolo poi va ancora vicino al pari dopo una serpentina di Berardi da destra in area, palla in mezzo, Kelly tocca e manda fuori tempo Garcia che non arriva alla deviazione vincente. Il primo tempo si conclude così con un gran recupero di Kalulu e il fischio dell'arbitro che manda le due squadra a riposo sul punteggio di 1-0.

Il momento in cui Muric para il rigore.

Pinamonti gela la Juve nel secondo tempo e Locatelli sbaglia un rigore

Nella ripresa nessuno dei due allenatori cambia molto ma il Sassuolo entra in campo in maniera più convinta. La squadra di Grosso infatti trova anche il pareggio con una bellissima azione. Volpato fa partire l'azione, scambio con Berardi che da destra la mette in mezzo per Pinamonti che anticipa Bremer e batte Perin. Il difensore bianconero si fa beffare dalla finta sul movimento dell'attaccante neroverde. Spalletti inverte Boga con Yildiz, il turco va a fare il falso nove mentre l'ivoriano largo a sinistra.

Boga costruisce da qui almeno tre occasioni da gol. Una parata in maniera pazzesca da Muric dopo il colpo di testa dell'ivoriano. Spalletti allora cambia ancora e mette in campo Milik e Vlahovic. Il polacco si rende subito protagonista. La Juventus poi beneficia di un calcio di rigore dopo un tocco di braccio di Idzes in area. Dal dischetto Locatelli si fa ipnotizzare da Muric che blocca. Subito dopo ancora Muric fa un miracolo su Milik che di testa aveva schiacciato la palla a botta sicura. Finisce 1-1.