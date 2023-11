Soulé svela per quale nazionale giocherà dopo la telefonata con Spalletti: “Il cuore mi dice questo” Soulé ha scelto: giocherà per l’Argentina. Il giocatore del Frosinone, di proprietà della Juventus, ha raccontato la telefonata con Spalletti.

A cura di Vito Lamorte

Matias Soulé è una delle sorprese della Serie A 2023-2024. Ma non troppo. Il giocatore del Frosinone, in prestito dalla Juventus, sta incantando tutti con le sue prestazioni di altissima qualità e i gol con cui trascinando la squadra di Eusebio Di Francesco. Questo classe 2003 ha firmato 5 gol e un assist in 9 presenze e ora tutti i riflettori sono puntati su di lui.

Il giovane esterno nato a Mar del Plata era stato attenzionato dalla Nazionale Italiana nonostante abbia giocato in tutte le Under dell'Argentina: sul suo possibile futuro in azzurro si è parlato e ricamato un bel po' nelle scorse settimane ma è stato lo stesso Soulé che ai microfoni di Mediaset, in occasione della partita di Coppa Italia tra Torino e Frosinone, ha spiegato dunque di voler giocare con la maglia dell'Albiceleste e non con quella della Nazionale azzurra: "Ringrazio Spalletti ma io mi sento argentino".

In questo modo il ragazzo ha sciolto ogni dubbio e ha posto la parola fine all'ennesima vicenda che si sarebbe ingigantita al prossimo gol o alla prossima giocata. Il CT della nazionale campione del mondo in carica, Lionel Scaloni, lo ha già preconvocato e aveva messo in chiaro le sue intenzioni, rilanciando la palla nel campo di Soulé. Il ragazzo l'ha accolta di buon grado e ha svelato il contatto che c'è stato con la Seleccìon: "Ho parlato con Walter Samuel, che mi ha detto che ero preconvocato. Non so se arriverà adesso o più tardi ma sono argentino, sono nato lì e il cuore sempre mi dice Argentina".

Soulé ha svelato anche una telefonata che c'è stata con Luciano Spalletti, che ha cercato di vestirlo d'azzurro ma la scelta del calciatore è ricaduta altrove: "Ho parlato con Spalletti e gli ho detto la verità, che io mi sento argentino. L'ho ringraziato perché lui mi voleva con l'Italia".

Matias sta vivendo un momento magico e vuole essere protagonista anche con la maglia dell'Argentina nel prossimo futuro.