video suggerito

Soulé e Dovbyk alla Roma, doppio colpo di calciomercato in poche ore: decisivo De Rossi al telefono Matias Soulé e Artem Dobvyk. La Roma si rifà l’attacco in poche ore chiudendo due importanti trattative. Per l’argentino è ormai definito tutto mentre per il centravanti ucraino manca qualche dettaglio: decisive le telefonate di De Rossi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matias Soulé è ormai da considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Roma. Manca solo l'ufficialità ma ormai tutti dettagli per il trasferimento dell'argentino dalla Juventus ai giallorossi sono stati definiti. Giornata decisiva questa perché la Roma avrebbe ormai chiuso anche l'affare che porta al nome di Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino è stato letteralmente strappato dalle mani dell'Atletico Madrid quando ormai sembrava certo il suo trasferimento dal Girona ai Colchoneros per un'operazione da circa 40 milioni di euro. I problemi sulle commissioni hanno portato la Roma ad approfittarne e trovare in poco meno di 24 ore l'accordo col Girona per circa 33 milioni più l'aggiunta di qualche bonus.

Tutto merito anche di Daniele De Rossi che con diverse telefonate al giocatore è riuscito a farlo sentire subito parte integrante del progetto e centrale nelle sue idee di gioco. A questo punto c'è solo da limare gli ultimi dettagli con il club spagnolo che vorrebbe qualcosa in più nella parte fissa ma c'è fiducia che si possa chiudere. Al giocatore, che De Rossi ha telefonato personalmente, verrebbe garantito uno stipendio pari a 3,5 milioni di euro. Dovbyk e Soulé per completare dunque l'attacco della Roma che è rimasto orfano di Lukaku rispetto alla passata stagione e punta a completare con Dybala un reparto a dir poco interessante.

Artem Dovbyk con la maglia del Girona durante il ritiro.

La Roma chiude due colpi di mercato in quasi un giorno

Se per Soulé la trattativa è durata più di una settimana ma si sta chiudendo oggi, non si può dire lo stesso per l'attaccante ucraino. Con la Juventus la Roma ha chiuso un accordo da 26 milioni di quota fissa più 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili sulle presenze e altri 2 più difficili inserendo anche una clausola di rivendita in favore dei bianconeri pari al 10%. Per il giocatore un contratto di 5 anni già concordato da alcuni giorni. L'idea di prendere Dovbyk è nata subito dopo aver capito che per Soulé sarebbe andato tutto nel verso giusto.

Tammy Abraham in uscita dalla Roma.

La Roma metterà a segno qualche cessione per fare cassa

La Roma metterà a segno un acquisto importante sborsando cifre elevate per due giocatori d'attacco ma sa benissimo che dovrà ottenere cash per alcune uscite. Su tutti quella di Abraham che pare fuori dal progetto De Rossi senza dimenticare i 10 milioni che riceverà dal Basilea come parte delle percentuale rivendita nell'affare Calafiori tra Bologna e Arsenal. I giallorossi sono dunque pronti a prendere Dobvyk che nella passata stagione ha lanciato il Girona alla storica qualificazione in Champions League segnando 25 gol e 10 assist.