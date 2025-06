video suggerito

Serie A, il calendario completo della nuova stagione: le partite giornata per giornata È stata sorteggiato oggi a Parma il calendario del campionato di Serie A 2024/25, che partirà nel weekend del 24 agosto. Napoli in campo col Sassuolo nella prima giornata, poi anche Inter-Torino, Juventus-Parma, Milan-Cremonese. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stata sorteggiato oggi a Parma il calendario del campionato di Serie A 2025/26, che partirà nel weekend del 24 agosto. I campioni d'Italia del Napoli esordiranno nella prima giornata in trasferta col Sassuolo, mentre l'Inter – che ripartirà da Chivu dopo la delusione del secondo posto per un solo punto dietro gli azzurri – avrà il Torino in casa. Anche il Milan partirà al Meazza, e si sapeva per via di Cortina 2026, e affronterà la Cremonese. Juventus-Parma, Roma-Bologna e Como-Lazio altre sfide del primo turno.

La prima giornata della Serie A 2025/26 (24/8)

Atalanta-Pisa

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Genoa-Lecce

Inter-Torino

Juventus-Parma

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Sassuolo-Napoli

Udinese-Verona

Seconda giornata (31/8)

Bologna-Como

Cremonese-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Udinese

Lazio-Verona

Lecce-Milan

Napoli-Cagliari

Parma-Atalanta

Pisa-Roma

Torino-Fiorentina

Terza giornata (14/9)

Atalanta-Lecce

Cagliari-Parma

Como-Genoa

Fiorentina-Napoli

Juventus-Inter

Milan-Bologna

Pisa-Udinese

Roma-Torino

Sassuolo-Lazio

Verona-Cremonese

Quarta giornata (21/9)

Bologna-Genoa

Cremonese-Parma

Fiorentina-Como

Inter-Sassuolo

Lazio-Roma

Lecce-Cagliari

Napoli-Pisa

Torino-Atalanta

Udinese-Milan

Verona-Juventus

Quinta giornata (28/9)

Cagliari-Inter

Como-Cremonese

Genoa-Lazio

Juventus-Atalanta

Lecce-Bologna

Milan-Napoli

Parma-Torino

Pisa-Fiorentina

Roma-Verona

Sassuolo-Udinese

Sesta giornata (5/10)

Atalanta-Como

Bologna-Pisa

Fiorentina-Roma

Inter-Cremonese

Juventus-Milan

Lazio-Torino

Napoli-Genoa

Parma-Lecce

Udinese-Cagliari

Verona-Sassuolo

Settima giornata (19/10)

Atalanta-Lazio

Cagliari-Bologna

Como-Juventus

Cremonese-Udinese

Genoa-Parma

Lecce-Sassuolo

Milan-Fiorentina

Pisa-Verona

Roma-Inter

Torino-Napoli

Ottava giornata (26/10)

Cremonese-Atalanta

Fiorentina-Bologna

Lazio-Juventus

Milan-Pisa

Napoli-Inter

Parma-Como

Sassuolo-Roma

Torino-Genoa

Udinese-Lecce

Verona-Cagliari

Nona giornata (29/10)

Atalanta-Milan

Bologna-Torino

Cagliari-Sassuolo

Como-Verona

Genoa-Cremonese

Inter-Fiorentina

Juventus-Udinese

Lecce-Napoli

Pisa-Lazio

Roma-Parma

Decima giornata (2/11)

Cremonese-Juventus

Fiorentina-Lecce

Lazio-Cagliari

Milan-Roma

Napoli-Como

Parma-Bologna

Sassuolo-Genoa

Torino-Pisa

Udinese-Atalanta

Verona-Inter

Undicesima giornata (9/11)

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Napoli

Como-Cagliari

Genoa-Fiorentina

Inter-Lazio

Juventus-Torino

Lecce-Verona

Parma-Milan

Pisa-Cremonese

Roma-Udinese

Dodicesima giornata (23/11)

Cagliari-Genoa

Cremonese-Roma

Fiorentina-Juventus

Inter-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Pisa

Torino-Como

Udinese-Bologna

Verona-Parma

Tredicesima giornata (30/11)

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Cremonese

Como-Sassuolo

Genoa-Verona

Juventus-Cagliari

Lecce-Torino

Milan-Lazio

Parma-Udinese

Pisa-Inter

Roma-Napoli

Quattordicesima giornata (7/12)

Cagliari-Roma

Cremonese-Lecce

Inter-Como

Lazio-Bologna

Napoli-Juventus

Pisa-Parma

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Genoa

Verona-Atalanta

Quindicesima giornata (14/12)

Atalanta-Cagliari

Bologna-Juventus

Fiorentina-Verona

Genoa-Inter

Lecce-Pisa

Milan-Sassuolo

Parma-Lazio

Roma-Como

Torino-Cremonese

Udinese-Napoli

Sedicesima giornata (21/12)

Cagliari-Pisa

Como-Milan

Fiorentina-Udinese

Genoa-Atalanta

Inter-Lecce

Juventus-Roma

Lazio-Cremonese

Napoli-Parma

Sassuolo-Torino

Verona-Bologna

Diciassettesima giornata (28/12)

Atalanta-Inter

Bologna-Sassuolo

Cremonese-Napoli

Lecce-Como

Milan-Verona

Parma-Fiorentina

Pisa-Juventus

Roma-Genoa

Torino-Cagliari

Udinese-Lazio

Diciottesima giornata (3/1)

Atalanta-Roma

Cagliari-Milan

Como-Udinese

Fiorentina-Cremonese

Genoa-Pisa

Inter-Bologna

Juventus-Lecce

Lazio-Napoli

Sassuolo-Parma

Verona-Torino

Diciannovesima giornata (6/1)

Bologna-Atalanta

Cremonese-Cagliari

Lazio-Fiorentina

Lecce-Roma

Milan-Genoa

Napoli-Verona

Parma-Inter

Pisa-Como

Sassuolo-Juventus

Torino-Udinese

Ventesima giornata (11/1)

Atalanta-Torino

Como-Bologna

Fiorentina-Milan

Genoa-Cagliari

Inter-Napoli

Juventus-Cremonese

Lecce-Parma

Roma-Sassuolo

Udinese-Pisa

Verona-Lazio

Ventunesima giornata (18/1)

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Juventus

Cremonese-Verona

Lazio-Como

Milan-Lecce

Napoli-Sassuolo

Parma-Genoa

Pisa-Atalanta

Torino-Roma

Udinese-Inter

Ventiduesima giornata (25/1)

Atalanta-Parma

Como-Torino

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Inter-Pisa

Juventus-Napoli

Lecce-Lazio

Roma-Milan

Sassuolo-Cremonese

Verona-Udinese

Ventitreesima giornata (1/2)

Bologna-Milan

Cagliari-Verona

Como-Atalanta

Cremonese-Inter

Lazio-Genoa

Napoli-Fiorentina

Parma-Juventus

Pisa-Sassuolo

Torino-Lecce

Udinese-Roma

Ventiquattresima giornata (8/2)

Atalanta-Cremonese

Bologna-Parma

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Juventus-Lazio

Lecce-Udinese

Milan-Como

Roma-Cagliari

Sassuolo-Inter

Verona-Pisa

Venticinquesima giornata (15/2)

Cagliari-Lecce

Como-Fiorentina

Cremonese-Genoa

Inter-Juventus

Lazio-Atalanta

Napoli-Roma

Parma-Verona

Pisa-Milan

Torino-Bologna

Ventiseiesima giornata (22/2)

Atalanta-Napoli

Bologna-Udinese

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Pisa

Genoa-Torino

Juventus-Como

Lecce-Inter

Milan-Parma

Roma-Cremonese

Sassuolo-Verona

Ventisettesima giornata (1/3)

Como-Lecce

Cremonese-Milan

Inter-Genoa

Parma-Cagliari

Pisa-Bologna

Roma-Juventus

Sassuolo-Atalanta

Torino-Lazio

Udinese-Fiorentina

Verona-Napoli

Ventottesima giornata (8/3)

Atalanta-Udinese

Bologna-Verona

Cagliari-Como

Fiorentinaério-Parma

Genoa-Roma

Juventus-Pisa

Lazio-Sassuolo

Lecce-Cremonese

Milan-Inter

Ventinovesima giornata (15/3)

Como-Roma

Cremonese-Fiorentina

Inter-Atalanta

Lazio-Milan

Napoli-Lecce

Pisa-Cagliari

Sassuolo-Bologna

Torino-Parma

Udinese-Juventus

Verona-Genoa

Trentesima giornata (22/3)

Atalanta-Verona

Bologna-Lazio

Cagliari-Napoli

Como-Pisa

Fiorentina-Inter

Genoa-Udinese

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Cremonese

Roma-Lecce

Trentunesima giornata (4/4)

Cremonese-Bologna

Inter-Roma

Juventus-Genoa

Lazio-Parma

Lecce-Atalanta

Napoli-Milan

Pisa-Torino

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Como

Verona-Fiorentina

Trentaduesima giornata (12/4)

Atalanta-Juventus

Bologna-Lecce

Cagliari-Cremonese

Como-Inter

Fiorentina-Lazio

Genoa-Sassuolo

Milan-Udinese

Parma-Napoli

Roma-Pisa

Torino-Verona