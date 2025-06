video suggerito

Perché Inter e Milan giocheranno entrambe in casa la prima giornata del campionato di Serie A Inter e Milan giocheranno in casa la prima giornata del prossimo campionato di Serie A 2025/2026. Una soluzione necessaria per diminuire, fin dal principio, gli impegni casalinghi di entrambe le società visto che il Meazza sarà impegnato dal 26 gennaio al 7 febbraio 2026 per via dei Giochi Invernali di Cortina.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Serie A 2025/2026 ha già preso il via. La Lega ha infatti reso noti ufficialmente i calendari per la prossima stagione che prenderà il via il prossimo 24 agosto. Con negli occhi ancora le immagini di una Napoli in festa dopo il quarto Scudetto vinto della propria storia, ecco che si volta subito pagina per preparare l'annata successiva. Dopo aver visto gli scontri tra le squadre nel primo turno, i tifosi hanno notato proprio nella giornata d'esordio un qualcosa di particolare, ovvero che sia Inter che Milan giocheranno la prima giornata di campionato in casa.

Ma come è possibile? Entrambe le società milanesi condividono l'impianto di San Siro e per questo appare strano immaginare un primo turno con entrambe le compagini impegnate al Meazza chiaramente almeno a due giorni di distanza l'una dall'altra. Tutto questo invece è stato necessario come spiegato proprio durante la presentazione dei calendari perché il Meazza sarà occupato dal 26 gennaio al 7 febbraio 2026 a causa dei Giochi Invernali di Cortina e, di conseguenza, in quelle due settimane le milanesi saranno costrette a giocare due partite consecutive in trasferta.

Un momento dell'ultimo derby tra Inter e Milan.

La decisione di far giocare Inter e Milan in casa alla prima giornata è così un modo di diminuire, fin dal principio, gli impegni casalinghi di entrambe le società che poi si troverebbero in difficoltà in tal senso nei mesi successivi. Infatti, proprio a fronte della cerimonia inaugurale dei Giochi invernali, sia Inter che Milan giocheranno in trasferta (2 o 3 partite) durante il periodo olimpico. Entrambe chiaramente non scenderanno in campo il 24 agosto, e non è nemmeno previsto il derby. Una giocherà di sabato, nell'anticipo, e l'altra magari il lunedì nel posticipo.

Il terreno di gioco di San Siro.

Quando torneranno a giocare al Meazza sia l'Inter che il Milan

Il Meazza dunque sarà chiuso dal 26 gennaio sino al 7 febbraio, ovvero il giorno dopo la cerimonia inaugurale e non potrà essere utilizzato per il campionato sino al weekend del 14-15 febbraio. Il motivo? Dovrà essere sicuramente rifatto il manto erboso poiché il Meazza non ha la pista da atletica e dunque le delegazioni saranno costrette a calpestare il terreno di gioco e per questo il manto erboso andrà rifatto. Le due squadre potranno rientrare nel loro stadio (tutte e due oppure in maniera alternata) nel fine settimana del 14-15 febbraio.