Sorteggio playoff Europa League, orario e dove vederlo in TV e streaming: i possibili incroci in tabellone

Il sorteggio dei playoff di Europa League è in programma oggi venerdì 31 gennaio alle ore 13 a Nyon, ecco tutto quello che c'è da sapere anche sulle possibili avversarie della Roma e su dove vedere i sorteggi in diretta TV e live streaming.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi alle ore 13 nella sede della Uefa a Nyon va in scena il sorteggio dei playoff di Europa League. Dopo la classifica finale della fase a girone unico, è tempo di iniziare a definire il tabellone della fase ad eliminazione diretta e conoscere dunque la prossima avversaria della Roma che con la vittoria di ieri contro l'Eintracht Francoforte ha chiuso al 15° posto con il possibile derby con la Lazio agli ottavi. Diretta TV per il sorteggio su Sky e Prime Video e in live streaming su SkyGo, Prime Video, NOW e sul canale Youtube dell'UEFA oltre che sul sito ufficiale della stessa UEFA.

A che ora iniziano i sorteggi di Europa League: l’orario

I sorteggi per i playoff di Europa League iniziano oggi venerdì 31 gennaio alle ore 13. Questo l'orario in cui è fissata l'apertura della cerimonia che si terrà nella sede della Uefa a di Nyon subito dopo il sorteggio dei playoff di Champions League. L'urna svizzera decreterà dunque il destino di quelle squadre che hanno chiuso la ‘League Phase‘ dal 9° e al 24° posto. Gli abbinamenti degli ottavi saranno invece sorteggiati il 21 febbraio.

Dove vedere i sorteggi di Europa League in TV e streaming

I sorteggi per i playoff di Europa League in programma oggi si possono vedere in diretta TV, per gli abbonati, su Sky e Amazon Prime Video. I sorteggi di Europa League inoltre si possono vedere anche in live streaming, se in possesso di un abbonamento, su SkyGo, NOW e e Prime, oppure gratis sul canale YouTube di Sky Sport e sul sito della Uefa.

Come funziona il sorteggio di playoff e ottavi: il regolamento

Il funzionamento del sorteggio dei playoff di Europa League è molto semplice. Le sedici squadre classificate tra la 9ª e la 24ª posizione nella classifica finale della fase a girone unico, tra cui c'è anche la Roma, saranno inserite in otto differenti urne a coppie in base alla classifica: nella prima ci saranno la 9ª insieme alla 10ª, nella seconda l'11ª con la 12ª, e cosi via fino all'ultima urna in cui ci saranno la 23ª e la 24ª classificata. Avendo concluso al 15° posto la Roma sarà quindi nell'urna insieme al Viktoria Plzen che ha terminato al 16° posto.

Nelle prime quattro urne ci sono le 8 teste di serie (i club che hanno chiuso dalla 9ª alla 16ª posizione, quindi anche la Roma) che avranno il vantaggio di giocare la partita di ritorno in casa, nelle altre quattro urne le 8 squadre non teste di serie (dalla 17ª alla 24ª). Le squadre teste di serie saranno dunque sorteggiate con una squadra non testa di serie secondo gli abbinamenti delle coppie decretati dalla classifica finale del girone unico: la 9ª o la 10ª contro la 23ª o la 24ª, l'11ª o la 12ª contro la 21ª o la 22ª, e così via.

Nella fase successiva, gli ottavi di finale, le 8 squadre vincenti dei playoff si aggiungeranno alle 8 squadre che hanno concluso il girone unico dal 1° all'8° posto per completare il tabellone. Anche per gli ottavi il sorteggio avrà le stesse modalità di quello che andrà in scena oggi per i playoff: ci saranno 4 coppie di teste di serie che verranno sorteggiate contro le vincitrici dei playoff ma anche in questo caso è stata la posizione ottenuta nella classifica del girone unico a determinare i possibili accoppiamenti tra playoff e squadre già qualificate agli ottavi.

Le squadre qualificate e le possibili avversarie delle italiane

Il quadro delle possibili avversarie dell'unica italiana ai playoff di Europa League è chiaro dopo la classifica finale del girone unico. La Lazio è già agli ottavi, mentre la Roma conoscerà oggi chi sfiderà nel playoff tra gli ungheresi del Ferencvaros e i portoghesi del Porto.

Le squadre qualificate agli ottavi di Europa League

Lazio

Athletic Bilbao

Manchester United

Tottenham

Eintracht Francoforte

Lione

Olympiakos

Glasgow Rangers

Le squadre qualificate ai playoff di Europa League

Bodo Glimt

Anderlecht

Steaua Bucarest

Ajax

Real Sociedad

Galatasaray

Roma

Viktoria Plzen

Ferencvaros

Porto

AZ Alkmaar

Midtjylland

Union Saint-Gilloise

PAOK

Twente

Fenerbahce

I possibili abbinamenti dei playoff di Europa League

Ferencvaros/Porto vs Roma/Viktoria Plzen

Twente/Fenerbahce vs Bodo Glimt/Anderlecht

Union Saint-Gilloise/PAOK vs Steaua Bucarest/Ajax

AZ Alkmaar/Midtjylland vs Real Sociedad/Galatasaray

I possibili incroci degli ottavi di finale di Europa League

Lazio – una tra Ferencvaros, Porto, Roma, Viktoria Plzen

Athletic Bilbao – una tra Ferencvaros, Porto, Roma, Viktoria Plzen

Manchester United – una tra AZ Alkmaar, Midtjylland, Real Sociedad, Galatasaray

Tottenham – una tra AZ Alkmaar, Midtjylland, Real Sociedad, Galatasaray

Eintracht Francoforte – una tra Union Saint-Gilloise, PAOK, Steaua Bucarest, Ajax

Lione – una tra Union Saint-Gilloise, PAOK, Steaua Bucarest, Ajax

Olympiakos – una tra Twente, Fenerbahce, Bodo Glimt, Anderlecht

Rangers – una tra Twente, Fenerbahce, Bodo Glimt, Anderlecht